Європейська комісія планує рекомендувати Боснію і Герцоговину у кандидати на вступ до Європейського союзу. Документ стосовно офіційного статусу мають передати главам держав і урядів.

Про це повідомило Welt.

Документ готують щорічно та планують представити сьогодні. У звіті міститься, що Боснія і Герцеговина поки не виконала 14 необхідних пріоритетних реформ, але домоглася “істотного” прогресу.

Країна має виконати низку реформ, які необхідні для набуття такого статусу. Їх треба виконати до того, як почнуться конкретні переговори про вступ до Євросоюзу з відкриттям так званих переговорних розділів.

На сьогодні Боснія і Герцеговина вже отримує великі суми фінансової підтримки від Брюсселя. Країні їх надають у межах так званої допомоги перед вступом.

Зазначимо, що країна подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році. Обіцянку про вступ вона отримала у 2003 році разом з іншими країнами Західних Балкан.