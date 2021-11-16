Про це повідомляють #Букви.
У вівторок, 16 листопада, на стадіоні “Біліно Полє” у Зениці (Боснія і Герцоговина) триває матч між збірними України та Боснії і Герцеговини.
Наразі завершився перший тайм з рахунком 0:0.
У команд не було багато моментів. Наприкінці тайму боснійці мали змогу забити м’яч, але на заваді став український голкіпер Георгій Бущан, який здійснив фантастичний сейв.
У збірної України можна пригадати дальні постріли Руслана Малиновського та Андрія Ярмоленка, однак вони не призвели до взяття воріт.
Боснія і Герцеговина – Україна – 0:0
Зениця (Боснія і Герцоговина), стадіон “Біліно Полє”.
Арбітр — Антоніо Матео Лаос (Іспанія)
Склади команд:
Боснія та Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджіахметович, Стеванович, Демирович, Менало.
Україна: Бущан, Соболь, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Циганков, Яремчук, Ярмоленко.
Збірна Україна зобов’язана сьогодні перемогти, інакше вона не потрапить до кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу-2022.
Раніше повідомлялося, де можна подивитися онлайн трансляцію матчу Боснія і Герцеговина – Україна.