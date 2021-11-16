Сьогодні, 16 листопада, українська футбольна збірна на виїзді грає з Боснією і Герцеговиною. Після першого тайму рахунок не відкрито.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 16 листопада, на стадіоні “Біліно Полє” у Зениці (Боснія і Герцоговина) триває матч між збірними України та Боснії і Герцеговини.

Наразі завершився перший тайм з рахунком 0:0.

У команд не було багато моментів. Наприкінці тайму боснійці мали змогу забити м’яч, але на заваді став український голкіпер Георгій Бущан, який здійснив фантастичний сейв.

У збірної України можна пригадати дальні постріли Руслана Малиновського та Андрія Ярмоленка, однак вони не призвели до взяття воріт.

Боснія і Герцеговина – Україна – 0:0

Зениця (Боснія і Герцоговина), стадіон “Біліно Полє”.

Арбітр — Антоніо Матео Лаос (Іспанія)

Склади команд:

Боснія та Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджіахметович, Стеванович, Демирович, Менало.

Україна: Бущан, Соболь, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Циганков, Яремчук, Ярмоленко.

Збірна Україна зобов’язана сьогодні перемогти, інакше вона не потрапить до кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу-2022.

Раніше повідомлялося, де можна подивитися онлайн трансляцію матчу Боснія і Герцеговина – Україна.