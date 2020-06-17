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Boston Dynamics почала продавати своїх роботів-собак

Американська компанія Boston Dynamics оголосила про старт продажу роботів-собак Spot. Вартість моделі — $74,5 тисячі.

Середа, 17 червня 2020, 01:35

Про це повідомляється на сайті компанії.

У вівторок, 16 червня, компанія Boston Dynamics оголосила, що тепер всі бажаючі зможуть оформити замовлення на робота моделі Spot Explorer. Цей робот став першою моделлю Boston Dynamics, покупка якої доступна онлайн.

Spot_boston_dynamics

Фото: shop.bostondynamics.com

Вартість робота-собаки — $ 74,5 тисячі. Доставка, як очікується, займе від 6 до 8 тижнів.

“Раніше Spot був доступний тільки для короткострокової оренди в рамках програми реклами Boston Dynamics. В рамках цієї програми понад 150 роботів були успішно використані на вітчизняних та міжнародних підприємствах та дослідницьких об’єктах”, — зазначили в компанії.

Boston Dynamics була створена в 1992 року фахівцем з робототехніки Марком Райбертом на основі інженерів з Массачусетського технологічного інституту (MIT). У 2013 році компанію купила корпорація Google, однак згодом вона була продана з комерційних міркувань. Boston Dynamics здобула популярність завдяки розробці військового чотириногого робота BigDog на замовлення управління перспективних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA).

Spot — чотириногий робот, вперше представлений компанією 23 червня 2016 року. Він здатний розвивати швидкість до 1.6 м/сек та освоювати місцевість за допомогою стереокамер, які в сумі дають кут огляду в 360°. Його вага становить лишень 25 кг, що робить його одним з найлегших роботів.

Цей гнучкий робот здатний потрапляти до важкодоступних місць та може бути переналаштований для виконання широкого кола завдань. Він може бути використаний з метою підвищити ефективність роботи компанії або знизити ризики, пов’язані з безпекою, для її працівників.

Spot_boston_dynamics

Фото: shop.bostondynamics.com

Spot_boston_dynamics

Фото: shop.bostondynamics.com

  • У парку Сінгапуру робот-собака Spot від американської компанії Boston Dynamics перевіряв, чи дотримуються люди безпечної дистанції один від одного.
  • У лютому повідомлялося, що нафтогазова компанія з Норвегії Aker BP має намір використовувати чотириногих роботів Boston Dynamics для підвищення безпеки своїх співробітників.
  • Американський актор і ведучий телепередачі “Руйнівники міфів” Адам Севідж придумав незвичайне застосування для чотириногого робота Spot, створеного Boston Dynamics. Він вирішив запрягти робопса в саморобний візок (рікшу).
Теги: Boston Dynamics, роботы

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