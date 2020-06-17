Boston Dynamics почала продавати своїх роботів-собак

У вівторок, 16 червня, компанія Boston Dynamics оголосила, що тепер всі бажаючі зможуть оформити замовлення на робота моделі Spot Explorer. Цей робот став першою моделлю Boston Dynamics, покупка якої доступна онлайн.

“Раніше Spot був доступний тільки для короткострокової оренди в рамках програми реклами Boston Dynamics. В рамках цієї програми понад 150 роботів були успішно використані на вітчизняних та міжнародних підприємствах та дослідницьких об’єктах”, — зазначили в компанії.

Boston Dynamics була створена в 1992 року фахівцем з робототехніки Марком Райбертом на основі інженерів з Массачусетського технологічного інституту (MIT). У 2013 році компанію купила корпорація Google, однак згодом вона була продана з комерційних міркувань. Boston Dynamics здобула популярність завдяки розробці військового чотириногого робота BigDog на замовлення управління перспективних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA).

Spot — чотириногий робот, вперше представлений компанією 23 червня 2016 року. Він здатний розвивати швидкість до 1.6 м/сек та освоювати місцевість за допомогою стереокамер, які в сумі дають кут огляду в 360°. Його вага становить лишень 25 кг, що робить його одним з найлегших роботів.

Цей гнучкий робот здатний потрапляти до важкодоступних місць та може бути переналаштований для виконання широкого кола завдань. Він може бути використаний з метою підвищити ефективність роботи компанії або знизити ризики, пов’язані з безпекою, для її працівників.