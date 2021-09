Про це повідомили на сайті компанії Boston Dynamics.

Оновлений робопес може виконувати заплановані місії без втручання людей.

Розробники переконують, що він також достатньо розумний, щоб перепланувати свій маршрут, якщо на шляху є перешкода.

Spot може стежити за показниками вимірювальних приладів, змінами температури повітря.

Також робопес може досліджувати середовища і робити світлини, щоб люди мали змогу в реальному часі перевіряти зафіксовані зміни.

We're excited to announce Spot 3.0! This release adds flexible autonomy and repeatable data capture, making Spot the dynamic solution for real-world sensing. https://t.co/f03kLEhsD4 pic.twitter.com/2uhkaeNMva

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) September 15, 2021