Компанія Boston Dynamics випустила оновлення 3.0 для робопса Spot. Відтепер робопес буде самостійнішим і зможе виконувати свою роботу без людини.

Про це повідомили на сайті компанії Boston Dynamics.

Оновлений робопес може виконувати заплановані місії без втручання людей.

Розробники переконують, що він також достатньо розумний, щоб перепланувати свій маршрут, якщо на шляху є перешкода.

Spot може стежити за показниками вимірювальних приладів, змінами температури повітря.

Також робопес може досліджувати середовища і робити світлини, щоб люди мали змогу в реальному часі перевіряти зафіксовані зміни.

We're excited to announce Spot 3.0! This release adds flexible autonomy and repeatable data capture, making Spot the dynamic solution for real-world sensing. https://t.co/f03kLEhsD4 pic.twitter.com/2uhkaeNMva — Boston Dynamics (@BostonDynamics) September 15, 2021

Нагадаємо, Spot — чотириногий робот, вперше представлений компанією 23 червня 2016 року. Його вага становить лишень 5,2 кг, що робить його одним з найлегших роботів. Він може рухатися зі швидкістю 3,9 м/с.

Робот здатний потрапляти у важкодоступні місця та може бути переналаштований для виконання широкого кола завдань.

Його можна використати з метою підвищення ефективності роботи компанії або зниження ризиків, пов’язаних з безпекою, для її працівників.

У жовтні минулого року Spot вперше випробували в Чорнобильській зоні відчуження. Результати випробувань дали б змогу оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилось обстеження.

У квітні 2021 року департамент поліції Нью-Йорка ухвалив рішення розірвати договір на оренду робота-собаки виробництва компанії Boston Dynamics через критику на свою адресу. До того часу робопса використовували при проведенні операцій чи розвідки місць, куди небезпечно було б ходити офіцерам.