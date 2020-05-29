Організатори Бостонського марафону (США) оголосили про рішення скасувати захід вперше за 124 роки його існування. Це пов'язано із забороною на проведення масових заходів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Бостонська спортивна асоціація (BAA).

Марафон було заплановано на 20 квітня, але через пандемію COVID-19 його перенесли на 14 вересня.

Тепер організатори прийняли рішення скасувати марафон, пославшись на карантинні обмеження та медичні рекомендації.

Всім учасникам, які були зареєстровані, відшкодують повну вартість їх вступного внеску.

“Нашим головним пріоритетом, як і раніше, є збереження здоров’я учасників, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та вболівальників”, – заявив генеральний директор BAA Том Грілк.

Замість традиційного марафону планують провести його “віртуальну альтернативу”. Учасникам запропонують пробігти 42 кілометри за 6 годин. Після цього вони повинні будуть надати організаторам підтвердження часу проходження дистанції.

Учасникам обіцяють пам’ятні призи.