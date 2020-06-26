На четвертий день повеней на Прикарпатті Президент Зеленський відправився інспектувати ситуацію в регіоні з главою МВС Арсеном Аваковим. Користувачі Мережі розібрали фотозвіт про поїздку на меми.

#Букви, як завжди, зібрали всі найвеселіше.

Як відомо, 25 червня Президент Володимир Зеленський “терміново” прибув до Івано-Франківської області, яка на той момент вже чотири дні страждала від повеней.

Днем раніше в регіон вирушили прем’єр Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Останній в свою чергу порадував користувачів соцмереж цілим фотозвітом про поїздку.

На знімках урядовці та Президент спілкуються з жителями затоплених населених пунктів та інспектують територію. Примітно, що на фото Президент, голова МВС й оточуючі, попри карантин та епідемію, не тільки з’являються без масок, але й дистанції між собою не дотримуються.

Деякі фото, показані міністром, викликали небувалий резонанс в Мережі. Користувачі соцмереж миттєво розібрали їх на меми.

Українців смішив дивний лук Президента — костюм та гумові чоботи не за розміром:

Особливий резонанс викликав знімок Авакова та Зеленського на мосту. Ось цей:

У Мережі почали масово гадати, на що ж вказує міністр і що саме так вразило Зеленського:

Багатьом ця картина нагадала відомий мультфільм “Історія іграшок”:

Не обійшлося і без згадок п’ятого президента Петра Порошенка та “порохоботів”: