Про це відомо з Facebook.

Розробники стверджують, що всі особи і історії були згенеровані штучним інтелектом.

Для генерування історій бот використовує нейромережу GPT-2, яка вміє створювати зв’язний текст.

Алгоритм використовував мотиваційні цитати нью-йоркців з проекту Humans of New York, в результаті були створені смішні розповіді про наркотики, напади тиранозаврів і наслідки пиття простроченого молока.

“Мій батько так боявся відходів, що кілька тижнів пив прострочене молоко. Він повільно ковтав і давав йому стікати дві-три хвилини. Потім він черпав залишки кулаком. Після кількох місяців він виливав цілу каністру в смітник. Одного разу він здався і потрапив до лікарні. Коли ми нарешті добралися до госпіталю, лікар сказав … “Не турбуйтеся. Я пошукаю в інтернеті”. І він пошукав. Він подивився всі відео, які зміг знайти. Потім він поставив моєму батькові діагноз “непереносимість”. Мій батько був “не переносимий”. Після цього він більше ніколи не торкався до молока”.