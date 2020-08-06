Це буде 6 днів музики, візуального мистецтва, театру, літературних читань і дискусій, інтерактивних дитячих програм і цикл бесід під ясенем із людьми, що творять зміни. Загалом заплановано близько 40 подій, більшість з яких транслюватиметься онлайн.

Тема, яка цього року об’єднає різні жанри мистецтва в єдиному просторі, – “Місто майстрів”. А слоган Bouquet Kyiv Stage 2020, який виник під час карантину, – “Життя триває!”.

“Год 2020. Удивить чем-то уже сложно, понять, что происходит, невозможно, верить некому… И только великая сила искусства способна вывести нас из этой драмы. 20 августа во дворе “Софии Киевской”… будем обретать наши маяки и компасы, слушать и познавать себя и новый мир вокруг. Это белый Букет, Bouquet Kyiv Stage. Життя триває!” – говорить Євгеній Уткін, співзасновник Bouquet Kyiv Stage.

Організатор фестивалю – Дом “Майстер Клас” – анонсує його як фестиваль прем’єр. У фокусі будуть українські митці, а також Голос у всіх його проявах. Саме Голос, втілений у різноманітті співу – опері, хорових виступах, театральних перформансів, – є матрицею програми Bouquet Kyiv Stage 2020.

Саме з Голосу, який накриє місто, розпочнеться цьогорічний фестиваль. На дзвіниці “Софії Київської” співатиме хор AVE, звучатиме музика Вікторії Польової і дзвони.

Організатори фестивалю пояснюють: це буде символічне повернення голосу місту після тривалого карантинного мовчання.

“Ми дуже чекаємо на фестиваль, ми дуже скучили за подіями, які наповнюють “Софію Київську”. І “Софія” скучила. Зараз до фестивалю готуються всі наші служби, готується сам собор. Ми робимо все, щоб люди, які прийдуть на фестиваль, потрапили в безпечний і комфортний простір. Щоб усе працювало в гармонії. І, звичайно, будемо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ, – говорить Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника “Софія Київська”. – Упевнена, фестиваль пройде на високому рівні. Як завжди”.

Традиційно вхід на усі події є вільним, потрібно буде сплатили лише за вхідний квиток на територію “Софії Київської”. Також через обмеження, пов’язані з карантином, цього року на концертах можуть бути присутні не більше 400-450 людей, на бесідах і літературних подіях – не більше 100 людей. Утім, поринути в атмосферу літніх концертів або послухати цікаві діалоги можна буде, ввімкнувши онлайн-трансляцію.

“Уже втретє “Софія Київська” і Bouquet Kyiv Stage збирають нас під сторічним ясенем, щоб дати змогу ввібрати високе мистецтво. Карантин став вимушеною паузою, яка, на диво, для багатьох стала не перепоною, а можливістю. Можливістю нарешті зупинитися, озирнутись навколо і стати досконалішими, – говорить Діана Попова, директорка Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. – Bouquet Kyiv Stage – це ковток свіжого повітря, безцінне нагадування, що життя триває”.

Музика є основним напрямом Bouquet Kyiv Stage. Цього року її буде багато. Це і класична музика, і сучасна академічна, джазова, експериментальна. Мовою музики буде розкрито імена видатних майстрів: композиторів, педагогів, диригентів, виконавців.

Серед музичних прем’єр фестивалю – музичний маратон “ЛЯТОШИНСЬКИЙ – ГАЛА”, присвячений видатному українському композитору Борису Лятошинському. Куратор проєкту – піаніст Євген Громов – працював над програмою понад пів року.

Це і нові твори Валентина Сильвестрова, які композитор написав під час карантину, музика Вікторії Польової. Диригент Тетяна Калініченко і New Era Orchestra готують нову програму BAROQUE TWIST, в якій візьме участь швейцарський музикант Mоріс Штегер, критики називають його “Паганіні блок-флейти”. Нові джазові програми готують Nazgul Shukaeva Project і Лаура Марті.

Особлива програма у виконанні скрипальки Мирослави Которович, сопрано Сусанни Чахоян і камерного ансамблю “АртеХатта” буде присвячена українському скрипалю Богодару Которовичу. Запланований концерт і скрипальки Богдани Півненко “Присвята Скорику”.

Серед особливих прем’єр – музичний кіноперформанс “Двоє майстрів”. Це – фрагменти фільмів Романа Балаяна у супроводі живого виконання музики Вадима Хропачова, яку він до них написав. А також музичний проєкт композитора і музиканта Івана Тараненка “FusioFonia_Музика української землі”, в якому він об’єднав фолк, етно, класику і джаз.

А музикант Андрій Криченко представить візуально-музичний проєкт, присвячений Марії Приймаченко, – “Дивосвіт Химер”.

Ще одним ядром Bouquet Kyiv Stage є візуальна програма. Вона буде представлена художніми виставками з фокусом на період шістдесятників, а також проєктами, що поєднують візуальне мистецтво з новітніми технологіями. Це – виставка “Місто людей: графіка шістдесятників”, де будуть показані роботи Олександра Дубовика, Олександра Левича, Олексія Захарчука, Михайла Вайнштейна, Віктора Зарецького та Алли Горської. Більшість робіт будуть представлені широкому загалу вперше.

Живописець Олександр Дубовик, якому Bouquet Kyiv Stage завдячує своїм символом – Букетом, – також представить виставку робіт, які раніше не виставлялися. Її назва – “Спогад про майбутнє”. А Літературно-меморіальний музей М. Булгакова готує особливу інсталяцію про міцний взаємозв’язок між містом і митцем – “Альма-матер Міхаїла Булгакова”. Майстерня GORN представить на фестивалі виставку скульптур “Тіні”.

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Театральний напрям, який вперше з’явився у програмі, буде представлено перформансом режисера Олега Ліпцина за поетичною збіркою Маріанни Кіяновської “Бабин Яр. Голосами”. Поряд із професійними акторами до вистави долучаться звичайні люди, яких торкнулася ця тема.

Олег Ліпцин, автор та режисер театралізованого проекту “Бабин Яр”:

— Наше місто ввібрало в себе дуже різні моменти і дуже різні долі людей. Бабин Яр – це подія, яка навряд чи коли-небудь зітреться з цієї книги Києва, подія вересня 1941-го року, коли містом йшли натовпи людей. З якимись наспіх взятими речами, не дуже розуміючи, куди і для чого їх вели, і які дуже швидко зустрілися з головною віхою людського життя. Зустрілися несподівано, різко.

Про це вже так багато зроблено, сказано, написано, що для того, щоб братись за цю тему ще раз, потрібне якесь підґрунтя. І це підґрунтя я знайшов для себе у текстах Маріанни Кіяновської “Бабин Яр. Голосами”. Ця поетична, надзвичайно вражаюча збірка, стала поштовхом для ідеї перформансу. Мені здається, що вся наша сентиментальна сторона питання, наше ставлення до цих подій – все-таки зовнішні. А ось у Маріанни вийшло почути і описати це зсередини, а ми спробуємо це відтворити.

У цьому сенсі ми говоримо про речі, які не можна вже побачити, але які існують досі. Про цю невидиму сторону світу та подій. Мені захотілося об’єднати історію з сучасністю, побачити в сьогоднішньому Києві, в сьогоднішніх людях, в сьогоднішньому натовпі, який йде містом, персонажів і можливість того натовпу. І навпаки.

Серед нових напрямів – літературний. Його куратор – літературознавець і літкритик Євгеній Стасіневич. Заплановані діалоги з письменниками й інтелектуалами, критиками і перекладачами про взаємодію людини та міста, про місто як текст і тексти про місто, про голоси місць і міст. Своїми історіями та досвідами на літературній сцені ділитимуться: Сергій Жадан, Софія Андрухович, Катерина Калитко, Ірина Цілик, Ярослава Стріха,

Михайло Назаренко, Марк Бєлорусець, Артем Чех, Світлана Тараторіна, Павло Матюша. Також заплановані нічні поетичні читання.

Євгеній Стасіневич, куратор літературної сцени фестивалю, літкритик і літературознавець:

— Ми готуємо невелику, але насичену літературну програму. Вона буде складатися з чотирьох дискусій, одного публічного інтерв’ю і поетичних читань. Про що вона? Коли організатори озвучили тему всього фестивалю – “Місто майстрів”, – одразу захотілося якось доповнити її, подивитися на це з інших сторін. Є місто майстрів, тобто, це ті, хто прикрашає собою місто. А що місто дає митцям? Автор не завжди добре уявляє, звідки в нього ці інспірації, чому йому пишеться саме так, а не інакше. Тому що, принаймні, є місто або міста, місця, селища, в яких він виростає і які потім починають десь між рядків тих текстів себе проявляти. Це така обернена оптика – поговорити про місто як майстра.

У нас буде Катерина Калитко – одна з найважливіших авторок сьогоднішньої літератури, вона з Вінниці. Буде Артем Чех, який написав роман “Район Д” про Черкаси. Буде Сергій Жадан, і це розмова не лише про Донбас, про його рідний Старобільськ, але й про Харків. Словом, це буде розмова про різні міста і те, в який спосіб вони починають писати своїми авторами. Дамо слово і перекладачам. Буде розмова культового київського перекладача Марка Бєлорусца з Ярославою Стріхою, однією з найталановитіших представниць молодого покоління перекладачів. Вони поговорять про те, що робити з урбанним духом у текстах при перекладі.

Ще буде розмова двох фантастів. Світлана Тараторіна, яка написала роман “Лазарус” про альтернативний Київ зразка 1910 року, говоритиме з філологом, літературознавцем Михайлом Назаренком.

Також буде публічне інтерв’ю з Софією Андрухович, яка є одним із найважливіших голосів нової української літератури, і поетичні читання.

Ще один новий напрям – дитячий. Його програма охопить інтереси як немовлят від восьми місяців, так і старших дітей і підлітків. Це будуть інтерактивні театралізовані вистави для малюків і їхніх батьків “Кольорові ігри” і “ТІК-ТАК” від об`єднання “Творчий дім”. Для підлітків програму підготує простір архітектурної освіти Archikidz, а творчі майстер-класи “Місто майстрів” передбачають участь і малюків, і підлітків, і дорослих.

“Життя триває!” – тема традиційних бесід під ясенем, на які запрошує співзасновник Bouquet Kyiv Stage Євгеній Уткін. Бесіди проходитимуть щодня у дворі “Софії Київської” під сторічним ясенем. До публічних розмов будуть запрошені люди, які в той чи інший спосіб змінюють наше життя.

Повну програму фестивалю можна знайти тут:

https://drive.google.com/file/d/1obtJ9VkUf0Ra6rfbDvMcLj_5TtuVybXa/view

Офіційний сайт фестивалю: https://bouquetstage.com/

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