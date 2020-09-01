З 20 по 26 серпня у заповіднику "Софія Київська" пройшов третій фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, організований Домом "Майстер Клас".

Протягом 6 днів гості фестивалю відвідали 40 подій, серед яких – виставки, театральні та музичні перформанси, літературні читання і дискусії, інтерактивні дитячі програми і бесіди під ясенем з людьми, що творять зміни. Частина заходів транслювалася онлайн.

Тема, яка цього року об’єднала різні жанри мистецтва в єдиному просторі, – “Місто майстрів”. А меседж Bouquet Kyiv Stage 2020, який виник під час карантину, – “Життя триває!”.

Цього року Bouquet Kyiv Stage став фестивалем прем’єр. У його фокусі були українські митці, а також Голос у всіх його проявах.

Розпочався фестиваль з концерту Вікторії Польової “Простоспів” на дзвіниці “Софії Київської”. Саме там музику композиторки під акомпонемент дзвонів виконував хор AVE.

Однією з центральних музичних подій фестивалю – музичний марафон “ЛЯТОШИНСЬКИЙ – ГАЛА”, присвячений 125-річчю українського композитора Бориса Лятошинського. Куратор проєкту – піаніст Євген Громов – працював над програмою понад пів року.

Серед прем’єр – концерт скрипальки Богдани Півненко “Присвята Мирославу Скорику” і музична програма у виконанні скрипальки Мирослави Которович, сопрано Сусанни Чахоян й камерного ансамблю “АРТЕХАТТА” – “Букет для маестро Которовича”.

Нові джазові програми представили Лаура Марті і Nazgul Shukaeva Project.

На фестивалі вперше з’явився театральний напрям. Він був представлений перформансом режисера Олега Ліпцина “ЯR” – за поетичною збіркою Маріанни Кіяновської “Бабин Яр. Голосами”. Поряд із професійними акторами до вистави долучилася й глядачі, які стали частиною вистави.

Дитяча програма представлена інтерактивними театралізованими виставами для малюків і їхніх батьків “Кольорові ігри” і “ТІК-ТАК” від об`єднання “Творчий дім”, подіями для підлітків від простору архітектурної освіти Archikidz, а також творчими майстер-класами “Місто майстрів”.

Ще один новий напрям – літературний. Його куратор – літературознавець і літкритик Євгеній Стасіневич. До програми увійшли чотири дискусії про урбанні тексти, публічне інтерв’ю з Софією Андрухович і Ніч поезії. Своїми історіями та досвідами на літературній сцені поділились: Сергій Жадан, Софія Андрухович, Катерина Калитко, Ірина Цілик, Ярослава Стріха, Михайло Назаренко, Марк Бєлорусець, Артем Чех, Світлана Тараторіна, Павло Матюша. Також глядачі вперше побували на нічних поетичних читаннях.

Одні з учасників візуальної програми – майстерня GORN, яка представила на фестиваль виставку скульптур “Тіні”.

Завершив фестиваль – спільний концерт New Era Orchestra (арт-директор і диригент – Тетяна Калініченко) і швейцарського віртуоза Моріса Штеґера Baroque Twist.