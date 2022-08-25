Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що "божевільний план" президента РФ щодо захоплення України "поки не спрацював". Однак, він продовжує знищувати Україну.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ZDF.

Бербок зауважила, що “на щастя”, після пів року повномасштабної війни Росії проти України стало зрозуміло – “божевільний план Путіна” щодо захоплення України “поки що не спрацював”.

Німецька міністерка зауважила, що на сьогодні перемовини з Росією про припинення війни не є актуальними.

За словами Бербок, до 24 лютого було зроблено все, аби запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну дипломатичним шляхом.

“Президент Росії виріши зірвати ці мирні перемовини. Ось уже пів року він знищує ні у чому не винну країну”, – сказала вона.