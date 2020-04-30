У Мережі з'явилися відео з зали суду, де обирався запобіжний захід для мешканки Харківщини, підозрюваної у жорстокому вбивстві 13-річної доньки.

Відео опублікувала в Facebook Анна Юрченко.

Як повідомлялося раніше, 30 квітня рано вранці поліція Харкова на вулиці затримала оголену жінку з ножем в одній руці і пакетом з відрізаною головою в інший. Згодом стало відомо, що в пакеті була голова 13-річної доньки затриманої. За даними слідства, жінка вдарила дитину ножем майже 20 разів.

Пізніше жінку доставили до Ленінського районного суду Харкова для обрання запобіжного заходу. Перебуваючи в будівлі, суду жінка поводилася неадекватно, кричала на співробітників поліції та журналістів, а також заважала проведенню засідання.

Зокрема, на запитання журналістів про те, що спонукало її жорстоко розправитися зі своєю дочкою, жінка заявила, що ЗМІ не варто “лізти в чужу сім’ю”.

“Не лізьте в чужу сім’ю! Я ж у Вашу не лізу. Як так вийшло? Я ж не питаю, а як ти така вийшла!”, — сказала жінка, звертаючись до журналістів.

Крім того, затримана заявила журналістам, що її убита дочка — “помилка молодості”.

“У судді запитайте. А чому? А чому? Не ставте питання, як в дитячому садку. Ми що будемо, по третьому колу крутитися? […] Це помилка молодості, ні, переплутали… Тр***ули в 16 років і завагітніла. Що ще розповісти? Багато знатимете”, — додала вона.

Спілкуючись з суддею під час засідання, жінка кричала, перебивала і грубила. Зокрема, вона питала у судді: “У Вас сім’ї немає, немає на кого час витратити?”.

У відповідь на зауваження судді затримана заявила, що “нікому я нічого не винна, Богу повинна”. Коли суддя назвав її прізвище, жінка почала заперечувати, що йдеться про неї.

“Я не Пьянова! Де ви взяли таку інформацію? Я не буду слухати! Якщо розмова не про мене. Не хочу я слухати. Розумієте, не хочу я слухати. Я не буду слухати, тому що не є тою, ким ви мене уявляєте. Який суд? Ваш? Мене Божий суд чекає”, — заявила вона.

Крім цього, жінка грубила поліціянтам та погрожувала, що подасть на правоохоронців до суду, щоб Бог “стратив або помилував”.

Після того, як суддя вирішив піти для ухвалення рішення, затримана крикнула йому вслід: “Так, 9 травня розповімо вам. 9 травня”.

На питання журналістів про те, в якого Бога жінка вірить, вона відповіла: “У кого ви вірите? У Зеленського! Вірите? А Зеленський злодій, злодюга, на нашій землі”.

Суд над женщиной которая несла в пакете по трассе Голову дочери. Женщину зовут Татьяна Пьянова. Более 20 раз ударила дочь ножом Gepostet von Аня Юрченко am Donnerstag, 30. April 2020

Як повідомляє Suspilne, засідання було продовжено без участі затриманої в зв’язку з її неадекватною поведінкою. Прокурор клопотав про арешт жінки, адвокат затриманої просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Рішенням суду жінка була взята під варту на 60 діб.