Про це повідомляють #Букви.

Шведсько-британська компанія заявила, що їй бракує виробничих потужностей для виготовлення необхідної кількості доз. Тому заплановане постачання буде скорочене.

Комісар ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес висловила “глибоке незадоволення” цією новиною.

“Ми наполягали на точному графіку постачання, на основі якого держави-члени повинні планувати свої програми вакцинації”, – написала чиновниця у Twitter.

.@EU_Commission and Member States expressed deep dissatisfaction with this. We insisted on a precise delivery schedule on the basis of which Member States should be planning their vaccination programs, subject to the granting of a contitional marketing authorisation. /2

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 22, 2021