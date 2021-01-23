Про це повідомляють #Букви.
Шведсько-британська компанія заявила, що їй бракує виробничих потужностей для виготовлення необхідної кількості доз. Тому заплановане постачання буде скорочене.
Комісар ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес висловила “глибоке незадоволення” цією новиною.
“Ми наполягали на точному графіку постачання, на основі якого держави-члени повинні планувати свої програми вакцинації”, – написала чиновниця у Twitter.
.@EU_Commission and Member States expressed deep dissatisfaction with this. We insisted on a precise delivery schedule on the basis of which Member States should be planning their vaccination programs, subject to the granting of a contitional marketing authorisation. /2
— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 22, 2021
Чиновники публічно не підтвердили, наскільки глобальним буде скорочення постачання, але обізнане джерело повідомило агентству Reuters, що в першому кварталі цього року постачання буде скорочено до 31 млн. Тобто компанія скорочує постачання на 60%.
Зазначимо, що до березня фармацевтична фірма повинна була доставити близько 80 мільйонів доз у 27 країн-членів.
Нагадаємо, що 15 січня компанія Pfizer заявила, що тимчасово скоротить постачання вакцини проти COVID-19 до Європи. Таке рішення ухвалили з метою нарощення виробничих потужностей.
- Напередодні повідомлялося, що Велика Британія стала першою країною, яка з понеділка починає використовувати вакцину проти COVID-19, розроблену AstraZeneca та Оксфордським університетом. Ця вакцина менш вимоглива до температурних режимів транспортування та зберігання.
- Також британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про підвищення ефективності своєї вакцини проти коронавірусу, яка була розроблена спільно з Оксфордським університетом.
- Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.