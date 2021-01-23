Вже друга компанія, яка виготовляє вакцину проти коронавірусу, попередила про проблеми з постачанням препарату до країн Європейського союзу.

Про це повідомляють #Букви.

Шведсько-британська компанія заявила, що їй бракує виробничих потужностей для виготовлення необхідної кількості доз. Тому заплановане постачання буде скорочене.

Комісар ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес висловила “глибоке незадоволення” цією новиною.

“Ми наполягали на точному графіку постачання, на основі якого держави-члени повинні планувати свої програми вакцинації”, – написала чиновниця у Twitter.

.@EU_Commission and Member States expressed deep dissatisfaction with this. We insisted on a precise delivery schedule on the basis of which Member States should be planning their vaccination programs, subject to the granting of a contitional marketing authorisation. /2 — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 22, 2021

Чиновники публічно не підтвердили, наскільки глобальним буде скорочення постачання, але обізнане джерело повідомило агентству Reuters, що в першому кварталі цього року постачання буде скорочено до 31 млн. Тобто компанія скорочує постачання на 60%.

Зазначимо, що до березня фармацевтична фірма повинна була доставити близько 80 мільйонів доз у 27 країн-членів.

Нагадаємо, що 15 січня компанія Pfizer заявила, що тимчасово скоротить постачання вакцини проти COVID-19 до Європи. Таке рішення ухвалили з метою нарощення виробничих потужностей.