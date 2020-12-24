Український політв'язень Олександр Шумков повернувся до України. Український військовослужбовець понад три роки перебував у незаконному ув'язненні у виправній колонії міста Торжок Тверської області, Росія.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

За її словами, Шумков перетнув російсько-український кордон і прибув до пункту пропуску “Бачівськ”. Там його зустріли родичі, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ.

“Сьогодні ж Олександр відправиться в Херсон у військову частину, де до затримання проходив військову службу”, – повідомила Денисова.

Омбудсмен додала, що Шумков був звільнений з колонії 23 грудня, однак його перемістили до центру тимчасового утримання іноземних громадян УМВС РФ по Тверській області”.

Нагадаємо, українського військовослужбовця, активіста, учасника “Євромайдану” Олександра Шумкова було затримано у вересні 2017 року. У грудні 2018 року він був засуджений до 4 років позбавлення волі нібито за участь в організації “Правий сектор”, яку в Росії вважають екстремістською. У справі стверджується, що Шумков тривалий час був особистим охоронцем голови організації Дмитра Яроша, тож мав вплив на діяльність “Правого сектора”. У травні 2018 року Олександр Шумков оголосив голодування на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у РФ громадян України. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки (США) закликав Росію звільнити утримуваних осіб, у тому числі Олександра Шумкова, який оголосив голодування.