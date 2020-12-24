Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
За її словами, Шумков перетнув російсько-український кордон і прибув до пункту пропуску “Бачівськ”. Там його зустріли родичі, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ.
“Сьогодні ж Олександр відправиться в Херсон у військову частину, де до затримання проходив військову службу”, – повідомила Денисова.
Омбудсмен додала, що Шумков був звільнений з колонії 23 грудня, однак його перемістили до центру тимчасового утримання іноземних громадян УМВС РФ по Тверській області”.
Нагадаємо, українського військовослужбовця, активіста, учасника “Євромайдану” Олександра Шумкова було затримано у вересні 2017 року. У грудні 2018 року він був засуджений до 4 років позбавлення волі нібито за участь в організації “Правий сектор”, яку в Росії вважають екстремістською. У справі стверджується, що Шумков тривалий час був особистим охоронцем голови організації Дмитра Яроша, тож мав вплив на діяльність “Правого сектора”. У травні 2018 року Олександр Шумков оголосив голодування на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у РФ громадян України. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки (США) закликав Росію звільнити утримуваних осіб, у тому числі Олександра Шумкова, який оголосив голодування.
- У середині жовтня поточного року українець Олександр Шумков, незаконно засуджений в Росії, оголосив про початок другого за час арешту голодування на знак протесту проти того, що РФ, на його думку, шантажує Україну, пов’язуючи питання обміну політв’язнями та військовополоненими з розведенням військ та наданням Донбасу особливого статусу.
- 17 жовтня стало відомо, що Шумкову відмовили в проведенні медобстеження.
- 7 листопада повідомлялося, що стан здоров’я незаконно засудженого в Росії українця Олександра Шумкова різко погіршився після голодування.