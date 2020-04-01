Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака - Денис Єрмак прокоментував відеозаписи, на яких людина, схожа на нього, обговорює призначення на державні посади за гроші. За його словами, він не знає, хто саме вів відеозйомку.

Про це написав Денис Єрмак на своїй сторінці в Facebook.

“До речі, хто писав ці плівки мені, на жаль, невідомо … а дуже прикро, тому що робити “нарізку” з вирваним контекстом – це вже проходили багато-багато людей”, – написав Єрмак.

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Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.

Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей.