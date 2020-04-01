Про це написав Денис Єрмак на своїй сторінці в Facebook.
“До речі, хто писав ці плівки мені, на жаль, невідомо … а дуже прикро, тому що робити “нарізку” з вирваним контекстом – це вже проходили багато-багато людей”, – написав Єрмак.
Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.
Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей.
- Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
- У Мережу також потрапив відеозапис, як нібито Денис Єрмак інструктує команду після отримання траншу за призначення на держпосаду.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.