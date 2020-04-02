Брат голови Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак організував кампанію по знищенню бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що знаходиться в Одесі, і його міжнародних партнерів.

Про це повідомляє Bihus.Info, посилаючись на відеозаписи, які отримали від нардепа фракції “Слуги народу” Гео Лероса.

Журналісти отримали майже 30 годин зйомки зустрічей Дениса Єрмака та його помічників з потенційними кандидатами на високі державні посади, що відбулися в серпні-жовтні 2019 року.

Під час цих “співбесід” Єрмак неодноразово наголошував на тому, що на нього покладена роль “пропускати через себе” людей, які претендують на посади в тих чи інших галузях. Діапазон цих галузей виявився доволі широким – від податкової в районному центрі Рівненської області до Міністерства інфраструктури та “Енергоатому”. Єрмак постійно акцентував увагу, що цю функцію він виконує, бо є братом помічника президента Володимира Зеленського та має можливість напряму спілкуватися з Зеленським і очільниками правоохоронних органів, “кладучи їм на стіл” ту чи іншу інформацію.

Зазначається, що значна частина зустрічей “команди Єрмака” була присвячена обговоренню можливості припинення бізнесового росту компанії “ТІС” і впливу в Україні однієї з найбільших в світі контейнерних компаній – данської Maersk.

“Нищити зв’язки” двох компаній Єрмак з помічниками намагався нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми “КТЛ Україна”, яка, у свою чергу, є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.

З розмови помічників Дениса Єрмака випливає, що турецький бізнес готовий сплачувати по 300 тисяч доларів на місяць за реалізацію їхніх цілей.

Журналісти зв’язалися з керівниками компанії “КТЛ Україна“. Вони розповіли, що Єрмак раніше працював у цій компанії і що його посередник справді приїздив в Одесу на їхнє підприємство у 2019 році. Однак, за їхньою версією, мотиву “збити“ “ТІС“ і Maersk їхня співпраця з братом голови Офісу президента не мала.

Проте на відео Денис Єрмак стверджує протилежне.

“Чим швидше ми почнемо активно діяти, висловлювати зміни за нормативною базою, тим швидше по суті нам забезпечать дуже хорошу фінансову підтримку“, — сказав він 6 вересня 2019 року, інструктуючи свою довірену особу щодо поїздки в “КТЛ Україна“.

В ході тієї розмови Єрмак надиктував своєму помічнику телефони комерційного директора “КТЛ Україна“ Андрія Кузьміна та генерального директора “КТЛ“ Ігоря Хохлова та зазначив, що з “КТЛ Україна“ потрібно розробити конкретний план заходів для боротьби з “ТІС“ і Maersk.

ДОВІДКА. “ТІС” – це велика українська компанія, власник новозбудованого порту на 5 вантажних терміналів в Одесі. Заснована родиною одеситів Ставніцерів. У лютому в термінали ТІС вклалась арабська корпорація DP World – один зі світових лідерів портової галузі. У 2018 році ТІС “привів” в Україну ще й данську Maersk – світового гіганта контейнерних перевезень.