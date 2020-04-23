Американська сенаторка, колишня кандидатка в президенти США від Демократичної партії Елізабет Уоррен розповіла, що її старший брат помер від COVID-19.

Про це сенаторка повідомила в Twitter.

“Мій старший брат Дон Рід помер від коронавірусу у вівторок ввечері. У 19 років він вступив до Військово-повітряних сили та почав військову кар’єру, зокрема п’ять з половиною років брав участь в бойових діях у В’єтнамі. Він був чарівним і забавним, справжнім лідером”, — написала вона.

Сенатор Уоррен додала, що вдячна медсестрам та співробітникам лікарні, які подбали про її хворого брата. Водночас вона підкреслила, що їй важко зрозуміти той факт, що близькі не змогли бути поруч з Доном перед його смертю та не зможуть влаштувати похорон для нього через пандемію.

Як повідомляє американський телеканал CNN, Уоррен була ревним критиком політики адміністрації президента Дональда Трампа щодо пандемії коронавірусу, проте раніше не розповідала публічно про те, що її брат захворів.

Будучи претендентом на пост кандидата від Демократичної партії на майбутніх виборах президента, Уоррен часто розповідала про своїх братів. Її три старших брата були показані в рекламній кампанії, яка вийшла на початку цього року. Двоє з її братів навіть брали участь в передвиборних акціях в її рідному місті Оклахома-Сіті.