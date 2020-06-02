Брат загиблого афроамериканця Джорджа Флойда, Терренс, закликав демонстрантів, що вийшли на акції протестів по всій країні, до миру.

Про це повідомляє Reuters.

Терренс 1 червня прийшов в центр Міннеаполіса, до того місця, де раніше поліцейський наступив на шию його брата, внаслідок чого той помер.

Він одягнув маску з зображенням обличчям свого брата, Джорджа, і закликав протестуючих по всій країні до справедливості і спокою.

Таку заяву він зробив на тлі зростаючих акцій протестів по всій країні, які переросли в масові заворушення та акти вандалізму.

Терренс вшанував пам’ять брата хвилиною мовчання біля встановленого людьми пам’ятника з квітів. Після цього він звернувся до натовпу через мегафон.

“Я розумію, що ви всі засмучені. Але я сумніваюся, що ви хоча б наполовину так само засмучені, як я … Я знаю, що брат не хотів би, щоб ви все це робили. Будь ласка, будьте мирними”, – сказав Флойд.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.