Про це поінформували у пресслужбі ВАКС.

Сума застави складає 35 млн 185 тисяч гривень. Зонтов знаходитиметься під вартою до 4 червня 2021 року.

Під час засідання, яке транслювалося на YouTube, прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 70 млн гривень.

Захист просив у клопотанні відмовити. Адвокати запевняли, що Зонтов не буде переховуватися від слідства, що він військовий (співробітник Служби зовнішньої розвідки,) має міцні соціальні зв’язки, а все його майно та родина перебувають в Україні.

Сам Зонтов заявив, що його річна зарплата становить 400 тисяч гривень, і сума застави не співмірна з його доходами.

“Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, який також є адвокатом, у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 35 млн 185 тис грн”, – зазначили у пресслужбі суду.

У разі внесення застави на Зонтова будуть покладені наступні процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати межі Києва та с. Гатне Київської області без дозволу слідчого, детектива або суду; повідомляти слідчого, детектива або суд про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які надають право на виїзд за межі України.

Як відомо, днями детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Одним із них був Юрій Зонтов.

За цю винагороду адвокати обіцяли через голову ОАСК Павла Вовка розв’язати питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

Зонтов підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

За місцем виявлення “предмету неправомірної вигоди” детективи НАБУ також знайшли антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та самого Зонтова. Також були виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 130 млн грн).

За версією слідства, адвокати Юрій Зонтов та Юрій Донець на початку 2021 року працювали зі страховою компанією “АКС Кепітал”. Тоді фірма, інтереси в суді якої представляв Донець, подала до Окружного адмінсуду позов проти Державної податкової служби, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Адвокатів “здав” правоохоронцям ліквідатор “АКС Кепітал” Сергій Коваленко, якого підбурювали дати хабар судді ОАСК Тетяні Балась. За даними слідства, Донець під час зустрічі з Коваленком запропонував йому за $100 тисяч організувати рішення на користь страхової компанії.

Після цього Донець залучив Зонтова, оскільки в того є родинні зв’язки з головою ОАСК Вовком.

У січні 2021 року Коваленко написав заяву в НАБУ про підбурюванні до дачі хабаря. 25 березня Коваленко передав Донцю перший транш в розмірі $10 тисяч.

29 березня Коваленко сказали, що з суддею остаточно домовилися про рішення і до 5 квітня їй треба передати залишок хабаря. За даними слідства, $90 тисяч ліквідатор страхової компанії передав адвокату Донцю, а той передав 80 тисяч доларів із суми Зонтову, а 10 тисяч — залишив собі.