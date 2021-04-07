Про це повідомляє пресслужба СЗР.
Зазначається, що СЗР сприяє Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) у розслідуванні щодо причетності Зонтова до корупційних проявів.
Також у відомстві наголосили, що провели власне розслідування та вияснили, що затримання Зонтова не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗР.
“Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі. Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції. Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами”, – йдеться у повідомленні.
У вівторок, 6 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Зазначалося, що затримано близького родича голови ОАСК Павла Вовка (його рідного брата Юрія Зонтова).
- Сам Павло Вовк прокоментував затримання на хабарі свого брата Юрія Зонтова, назвавши це “помстою суддівському корпусу”.
- Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час обшуків виявили таємне сховище готівки на квартирі, яку пов’язують із братом голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка. Конфісковано різної валюти на суму понад 5 мільйонів доларів.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), адвокату Юрію Зонтову.