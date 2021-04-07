Брата голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка Юрія Зонтова, якого затримали за отримання хабаря у розмірі 100 тисяч доларів, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки (СЗР) на час досудового розслідування.

Про це повідомляє пресслужба СЗР.

Зазначається, що СЗР сприяє Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) у розслідуванні щодо причетності Зонтова до корупційних проявів.

Також у відомстві наголосили, що провели власне розслідування та вияснили, що затримання Зонтова не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗР.

“Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі. Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції. Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами”, – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 6 квітня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Зазначалося, що затримано близького родича голови ОАСК Павла Вовка (його рідного брата Юрія Зонтова).