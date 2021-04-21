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Брата голови ОАСК Вовка звільнили зі Служби зовнішньої розвідки

Брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова звільнили з посади заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки (СЗР) після проведення службової перевірки.

Середа, 21 квітня 2021, 14:42

Про це повідомили у пресслужбі СЗР.

“Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби.

Що відомо про затримання брата очільника ОАСК?

6 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох адвокатів під час отримання хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Одним із них був Юрій Зонтов, який також є працівником Служби зовнішньої розвідки і братом голови Окружного адмінсуду Києва. Другим — Юрій Донець.

За версією слідства, за цю винагороду адвокати обіцяли через голову ОАСК Павла Вовка розв’язати питання з одним із суддів щодо позитивного рішення у справі. Саме Зонтов підозрюється у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України). Наразі він знаходиться під вартою, але може вийти під заставу у понад 35 млн гривень.

За інформацією ЗМІ, адвокати Зонтов та Донець на початку 2021 року працювали зі страховою компанією “АКС Кепітал”. Тоді фірма, інтереси в суді якої представляв Донець, подала до Окружного адмінсуду позов проти Державної податкової служби.

Адвокатів нібито “здав” правоохоронцям ліквідатор “АКС Кепітал” Сергій Коваленко, якого підбурювали дати хабар судді ОАСК Тетяні Балась, аби отримати рішення на користь страхової компанії. Донець, як передбачається, залучив Зонтова, оскільки той має родинні зв’язки з очільником ОАСК.

Коваленко повідомив в НАБУ про підбурювання до давання хабаря ще в січні. В березні він віддав Донцю перший транш ($10 тисяч). Решту ($90 тисяч) ліквідатор страхової компанії передав Донцю згодом, а той своєю чергою передав $80 тисяч з цієї суми Зонтову, $10 тисяч залишивши собі.

Теги: ОАСК, Павло Вовк, Служба зовнішньої розвідки, Юрій Зонтов

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