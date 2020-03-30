Ролик опубліковано Telegram-каналом “д’Ермак”.

На записі відображено бесіду Дениса Єрмака та його співрозмовника. Зустріч відбувається в автомобілі останнього.

Коли Єрмак сідає в авто, починається обговорення питання щодо отримання траншу за призначення на держпосаду в Тернополі.

Єрмак дає своєму співрозмовнику рекомендації про те, як діяти після отримання траншу. Зокрема, нагадує, що в разі, якщо буде необхідно приїхати в Офіс Президента на Банковій, ім’я Андрія Єрмака згадувати не варто, “тому що буде п***ець”.

#Букви наводять повну розшифровку розмови.

Денис Єрмак: Коротше, по Тернополю скільки по часу він… Він сидить, чекає. Його як би кореші поки не… Значить ми робимо таким чином: я… тобто ти їх тримаєш біля себе, вони в будь-якому випадку сидять до кінця п’ятниці, це залізно, а як тільки я отримую просто “Добре, я готовий прийняти”…

Співрозмовник: Я у них забираю.

Денис Єрмак: Ти у них забираєш, ми їдемо розмовляти. Ні в якому разі ніяких тобто… Будь ласка, ось є я, брата взагалі тобто … Навіть не говори, до кого ми поїдемо, навіть якщо ми поїдемо, не говори до кого. Скажи, ось, людина, поїдемо… Все. Тому що буде п***ець, ти собі розумієш. Дивимося як проходить розмова. Ви не обговорювали цей аспект?

Співрозмовник: Він про це взагалі не говорив. Він навіть не знає [нерозбірливо]. Все окей, я там все правильно зробив.

Денис Єрмак: [нерозбірливо] До того як вони поїдуть говориш: “Зараз буде офіційна зустріч з людиною”.