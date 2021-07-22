Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, розповіла, як в Україні за часів президентства Петра Порошенка треба було боротися з інформаційної пропагандою Росії.

Про це Мендель розповіла в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.

За словами Юлії Мендель, під час початку війни в Україні влада замість того, щоб говорити правду, нібито стала давати ще більше фейків.

“Коли західні журналісти почали висвітлювати війну в Україні … Дуже швидко стало зрозуміло, що це не громадянський конфлікт – це війна. Стало зрозуміло, хто стоїть за цим військовим конфліктом – це Росія. Це вийшло в міжнародних медіа. У нас (в Україні , – ред.) був вибір – ми могли стати тими, хто говорить правду. А ми почали займатися контрпропагандою – на фейки ми почали давати ще більше фейків”, – сказала Мендель.

За її словами, поширенням фейків – “це те, чим пишалися люди, які знаходяться в команді колишнього президента (Петра Порошенка, – ред.)”.

“Я точно знаю, що вони хотіли це запускати на різних телеканалах. Це була спочатку неправильна стратегія. Саме тоді, коли західні журналісти, подаючи інформацію від двох сторін, знали б, що одна сторона точно бреше і вони змогли б це показати. А вони (західні журналісти, – ред.) знали, що одна сторона бреше і ми теж брехали. Вони дуже швидко це зрозуміли. Вони мені писали про брехню … Вони приходили і говорили: “Ми не розуміємо, навіщо Україна таке робить?” – сказала Мендель.

Колишня прессекретарка Зеленського розповіла, як саме, на її думку, треба було боротися з російською пропагандою

“Ми повинні були брати суттю, чимось справжнім. Ми повинні були брати живою інформацією, довірою. А ми перетворилися в жертву, яка займалася контрпропагандою”, – сказала вона.

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель працевлаштувалася на телеканалі “Україна”, що належить українському олігархові Рінату Ахметову, аби “займатися деолігархізацією”. В користувачів соцмереж це викликало обурення.