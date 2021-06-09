Денису Єрмаку, який є братом голови Офісу президента, Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог до народного депутата Гео Лероса.

Про це повідомляється на сторінці юридичної компанії “Міллер”, адвокати якої захищати інтереси нардепа.

Зазначається, що з моменту відкриття справи пройшло 10 місяців – позов подали у вересні 2020 року.

“У позовних вимогах Денис Єрмак просив визнати недостовірною та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює “торгівлю” посадами у держорганах за сприяння свого брата, впроваджує “свою програму” в силові відомства та “заробляє на державі”, – йдеться у повідомленні.

Ще позивач просив відшкодувати йому моральну шкоду, яку він оцінив в одну гривню.

“Печерський районний суд м. Києва закріпив у своєму рішенні таку позицію, що будь-яка критика та оцінка вчинків, вираження власних думок щодо якості виконуваних функцій публічними особами не є підставою для захисту права на повагу честі, гідності та ділової репутації і, відповідно, не є предметом судового захисту. Більше того, суд зазначає, що Єрмаком не доведено ані факту поширення даної інформації Гео Леросом, ані факту завдання його “честі й гідності” шкоди. Хоча би на 1 гривню”.

Наразі адвокати нардепа чекають на апеляцію.

Рішення Печерського суду народний депутат Гео Лерос прокоментував коротко:

Нагадаємо, в березні 2020 року нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — “торгує” держпосадами та обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП. А Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.

Більшість українців з тих, які знають про скандал із записами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважають, що президент повинен або відправити його у відставку, або усунути на час розслідування.