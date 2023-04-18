Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Під час слідства встановлено, що з початку окупації російськими загарбниками Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів Збройних сил РФ був призначений так званим “комендантом – начальником гарнізону”, який дислокувався у смт Лазурне.
Відтак до підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.
Він особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.
Зокрема, за даними правоохоронців, обвинувачений разом зі своїми спільниками – російськими військовими, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували у підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту.
У такий спосіб росіяни вимагали від чоловіка надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці.
За даними Офісу генпрокурора, зараз встановлюються інші військові РФ, причетні до вчинення цих злочинів.
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- Російського військовослужбовця судитимуть за жорстокий розстріл цивільних в Ірпені, які намагалися евакуюватися.
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