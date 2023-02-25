У Куп’янську правоохоронці затримали "експерта" псевдополіції міста, який брав відбитки пальців в учасників АТО, яких незаконно утримували російські окупанти.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, під час окупації міста Куп‘янськ місцевий житель добровільно працевлаштувався до так званого “Управления внутренних дел ВГА Харьковской области”. Чоловік обійняв посаду “експерта” у фейковому “експертно-криміналістичному відділенні”.

Перед цим він подав заяву, анкету, автобіографію та уклав “трудовий договір” з очільником окупаційної адміністрації. Відтак, “експерт” відбирав відбитки пальців у учасників АТО, яких незаконно утримували російські загарбники. За свою роботу колаборант отримував заробітну плату в російських рублях.

Згодом правоохоронці затримали чоловіка у місті Куп’янськ, де він переховувався в одному з приватних будинків. Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

У відомстві зазначили, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).