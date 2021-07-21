Бразилець Касіанно Родрігес Лауреано, що живе в Сінгапурі, встановив світовий рекорд з берпі.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Берпі – це вправа, яке представляє собою поєднання стрибка, планки і віджимання.

Лауреано за годину зробив 951 повторення цієї вправи, встановивши новий світовий рекорд книги Гіннеса. Таким чином, він намагався зібрати кошти для своєї племінниці, яка народилася в минулому році з важкою хворобою серця.

“Я втомився. Все пройшло не так гладко, як я думав. Але я дуже, дуже задоволений досягненням”, – сказав Лауреано після того, як встановив рекорд в міському спортзалі Tricolor Fight Team.

Спочатку він планував зробити 1000 берпі, але не зміг досягти своєї мети через травму ноги, отриманої за два дні до заходу. Він тренувався близько дев’яти місяців, перш ніж встановити рекорд.

Попередній світовий рекорд був встановлений Ніком Анапольські, який виконав 879 берпі за годину.

Своїм подвигом Лауреано сподівається подати приклад кожному, кому пощастило народитися з чистим серцем. Він також сказав, що хоче надихнути людей вести більш здоровий спосіб життя і дотримуватися дисципліни, необхідної для досягнення своїх цілей, особливо в умовах пандемії.