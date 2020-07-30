Влада Бразилії, попри стрімке поширення коронавірусу в країні, скасувала заборону на в'їзд іноземців, що прибувають повітряним шляхом.

Про це повідомляє бразильське видання Gauchazh.

Зазначається, що туристи з усіх країн можуть відвідати Бразилію при наявності у них медичної страховки.

Водночас в’їзд наземним і водним транспортом поки заборонений, обмеження на такі перевезення продовжено ще на 30 днів.

Варто зазначити, що Бразилія посідає друге місце у світі за кількістю інфікованих та за кількістю померлих від COVID-19. За даними університету Джона Хопкінса у Бразилії коронавірусом заразилися 2 млн 552 тис. 265 осіб. З них майже 1 млн 923 тис. осіб вилікувалися, а понад 90 тис. – померли.