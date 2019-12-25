Робота опублікована на сторінці студії на Behance.

Нещодавно бразильські дизайнери з Platinum Studio створили новий арт із серії рекламних плакатів з презервативами. У цій серії робіт дизайнери зображують світових лідерів, поміщених в кондоми, з лаконічним слоганом в кутку: “Деякі люди не повинні були народитися ніколи”.

Героєм нової роботи дизайнерів став президент Російської Федерації Володимир Путін. Художники зобразили російського лідера, який намагається вибратися з презерватива. При цьому на ньому костюм, схожий на кімоно для карате, а замість пояса — краватка в смужку.

Також дизайнери показали процес створення роботи.

Зазначимо, перші роботи з цієї серії з’явилися ще в 2017 році. Тоді героями робіт художників стали президент Сполучених штатів Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.