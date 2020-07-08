Про це йдеться в заяві асоціації.
Болсонару оголосив журналістам на брифінгу, що заразився COVID-19, а потім зняв маску і не дотримувався соціальної дистанції.
“Не дивлячись на те, що він знав про зараження COVID-19, президент Жаїр Болсонару продовжив діяти злочинним чином і піддавати ризику життя інших людей”, – йдеться в повідомленні.
Також президент порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Президент Бразилії Жаїр Болсонару відомий своїм ковід-дисидентством. Він довгий час заперечував небезпеку хвороби.
Сьогодні стало відомо, що Болсонару заразився коронавірусом.
- Раніше повідомлялося, що Бразильський суд зобов’язав президента країни носити захисну маску в громадських місцях.
- Також в Бразилії вимагали відставки президента через кризу COVID-19.