Асоціація преси Бразилії хоче подати в суд на президента країни Жаїра Болсонару за неприпустиму поведінку на брифінгу.

Про це йдеться в заяві асоціації.

Болсонару оголосив журналістам на брифінгу, що заразився COVID-19, а потім зняв маску і не дотримувався соціальної дистанції.

“Не дивлячись на те, що він знав про зараження COVID-19, президент Жаїр Болсонару продовжив діяти злочинним чином і піддавати ризику життя інших людей”, – йдеться в повідомленні.

Також президент порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару відомий своїм ковід-дисидентством. Він довгий час заперечував небезпеку хвороби.

Сьогодні стало відомо, що Болсонару заразився коронавірусом.