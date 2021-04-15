Бразильський штам коронавірусу P1, який все більше викликає міжнародну тривогу, мутує таким чином, що може уникати антитіл.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Дослідження, що проведене інститутом громадської охорони здоров’я Fiocruz, виявило мутації шипа вірусу, який використовується для проникнення й зараження клітин.

Ці зміни, за словами вчених, можуть зробити вірус більш стійким до вакцин, які націлені саме на шип. Такі мутації можуть стати причиною досить серйозних наслідків для найбільш густонаселеної країни Латинської Америки.

За словами Феліпе Навека, одного з авторів дослідження, така еволюція штаму викликають занепокоєння.

Раніше дослідження показали, що штам P1 у 2,5 рази більше заразний, ніж оригінальний коронавірус з Уханя, і більш стійкий до антитіл.

У вівторок Франція призупинила всі рейси до Бразилії і назад, щоб запобігти поширенню цього штаму.

Також цей штам швидко почав домінувати в Бразилії, і вважається причиною другої масивної хвилі захворювань, в результаті якої кількість загиблих в країні перевищила 350 000 осіб.

Коронавірус в Бразилії також все більше вражає молодих людей: за даними лікарів, в березні більше половини всіх пацієнтів інтенсивної терапії були у віці 40 років і молодше.