Про це повідомляє Reuters.
Губернатор Руї Коста зазначив, що Баія отримає перші 500 доз, як тільки регулюючий орган Бразилії Anvisa схвалить протокол випробувань.
Якщо випробування, які, як очікується, почнуться в жовтні, будуть успішними, Баія буде прагнути продавати російську вакцину в Бразилії через свій центр фармацевтичних досліджень Bahiafarma.
У серпні Росія оголосила, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- У тому ж місяці в Китаї оголосили, що зареєстрували вакцину від коронавірусу. Вона буде готова і з’явиться на ринку до кінця грудня.
- У вересні президент США Дональд Трамп заявив, що американська вакцина від коронавірусу COVID-19 може бути готова до кінця жовтня.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я прогнозують, що широкомасштабна вакцинація від коронавірусу СОVID-19 буде відбуватися не раніше середини 2021 року.