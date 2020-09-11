Влада бразильського штату Баія підписали угоду про проведення третьої фази 3 клінічних випробувань російської вакцини Sputnik V проти COVID-19 і планують закупити 50 мільйонів доз для її продажу в Бразилії.

Про це повідомляє Reuters.

Губернатор Руї Коста зазначив, що Баія отримає перші 500 доз, як тільки регулюючий орган Бразилії Anvisa схвалить протокол випробувань.

Якщо випробування, які, як очікується, почнуться в жовтні, будуть успішними, Баія буде прагнути продавати російську вакцину в Бразилії через свій центр фармацевтичних досліджень Bahiafarma.

У серпні Росія оголосила, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.