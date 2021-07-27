Бразилець Італо Феррейра та американка Карісса Мур стали першими олімпійськими чемпіонами з серфінгу серед чоловіків та жінок відповідно.

Про це повідомляє BBC.

Цьогоріч змагання з серфінгу вперше в історії відбуваються на Олімпійських іграх. Упродовж трьох днів змагалися по 8 учасників серед чоловіків і жінок. Україна не виступала у цій дисципліні.

Італо Феррейра набрав 15,4 бала та завоював “золото”. Друге місце посів японець Каноа Ігарасі, а третє – британець Оуен Райт.

Цікаво, що Райт у 2015 році ледь не завершив спортивну кар’єру через травму. Спортсмен отримав важку черепно-мозкову травму внаслідок удару хвилі. Він заново вчився ходити й триматися на дошці.

Олімпійською чемпіонкою з серфінгу стала американка Карісса Мур – 14,9 бала. “Срібло” завоювала спортсменка з ПАР Б’янка Буйтендаг, а “бронзу” – японка Амуро Цудзукі.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо вперше змагаються спортсмени з чотирьох дисциплін: серфінг, карате, скелелазіння й скейтбординг.