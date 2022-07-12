Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами Болсонару, Бразилія планує імпортувати більше дешеве російське дизельне паливо.
Він додав, що “тепер майже напевне”, договір про закупівлю дизельного палива з Росії за дешевшою ціною, буде укладено.
Більш того, Болсонару наголосив, що перші партії палива з РФ повинні доставити до Бразилії вже протягом наступних двох місяців і це допоможе знизити ціни на паливо у країні.
Варто зауважити, що за останній рік у Бразилії відбулось чимало протестів з вимогою імпічменту Болсонару.
Бразильці, зокрема, були невдоволені ставленням президента до пандемії коронавірусу, зростанням рівня інфляції та високими цінами на паливо.
- Нагадаємо, Facebook і YouTube видалили відео президента Бразилії Жаїра Болсонару з фейковими заявами про вакцини.
- Також бразильський парламент звинуватив президента Бразилії у злочинах проти людяності.
- Раніше повідомлялось, що президенту Бразилії Жаїру Болсонару не дозволили відвідати футбольний матч між місцевими командами “Сантос” та “Греміо”, оскільки домашній клуб не допустив невакцинованих уболівальників на свій стадіон.