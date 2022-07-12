Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що договір про імпорт дизельного палива з Росії "майже гарантований".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Болсонару, Бразилія планує імпортувати більше дешеве російське дизельне паливо.

Він додав, що “тепер майже напевне”, договір про закупівлю дизельного палива з Росії за дешевшою ціною, буде укладено.

Більш того, Болсонару наголосив, що перші партії палива з РФ повинні доставити до Бразилії вже протягом наступних двох місяців і це допоможе знизити ціни на паливо у країні.

Варто зауважити, що за останній рік у Бразилії відбулось чимало протестів з вимогою імпічменту Болсонару.

Бразильці, зокрема, були невдоволені ставленням президента до пандемії коронавірусу, зростанням рівня інфляції та високими цінами на паливо.