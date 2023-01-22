Про це повідомило BBC Sport.

За даними слідства, 39-річний бразильський захисник нібито напав на жінку у нічному клубі Барселони у грудні. Згідно зі звинуваченнями, він неналежним чином торкався до жінки. “BBC News Україна” додало, що футболіст під час танцю нібито засунув руку під спідню білизну жінки без її згоди, а потім пішов за нею до туалету.

Футболіст заперечив причетність до сексуального насильства. Його взяли під варту у п’ятницю та допитали суддею.

З Дані Алвесом негайно розірвав контракт його мексиканський клуб “Пумас УНАМ”.

“Клуб підтверджує своє зобов’язання не терпіти дій будь-якого члена, ким би він не був, які суперечать духу клубу та його цінностям”, — заявив спортивний президент Pumas Леопольдо Сілва. “Ми не можемо дозволити, щоб поведінка однієї людини зашкодила нашій філософії роботи, яка була прикладом у всій історії”.

Футболіст протягом двох періодів 408 разів зіграв за “Барселону” протягом двох періодів. Чоловік був частиною збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2022 року.