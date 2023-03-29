Бразильський студент Віктор Мюллер Феррейра, який закінчив університет Джона Гопкінса у Вашингтоні та повинен був отримати посаду у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі виявився російським шпигуном, співробітником ГРУ Сергієм Черкасовим.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Як і будь-хто, хто потрапив до коледжу своєї мрії, Віктор Мюллер Феррейра був у захваті, коли його прийняли до аспірантури Університету Джона Гопкінса у Вашингтоні у 2018 році.

“Сьогодні ми створили майбутнє — нам вдалося потрапити в одну з найкращих шкіл світу. Це перемога, яка належить усім нам, всій команді. Сьогодні ми… п’ємо!!!”, — написав він в електронному листі тим, хто допоміг йому вступити до елітної магістерської програми з міжнародних відносин.

Досягнення було ще приємнішим для Феррейри, тому що насправді він був не тим старанним студентом із Бразилії, якого він зобразив у своїй заявці на університет Джона Гопкінса, а оперативником російської розвідки родом із Калінінграда, згідно з серією міжнародних розслідувань, а також звинуваченням, висунутим міністерством юстиції США у федеральному суді 24 березня.

Його справжнє ім’я – Сергій Черкасов, і він витратив майже десять років на створення вигаданої персони Феррейри, згідно з офіційними даними та судовими документами.

Його “команда” являла собою тісне коло російських кураторів, які були готові мати таємного шпигуна в столиці США, призначеного для налагодження зв’язків у кожному куточку американської служби безпеки, від Державного департаменту до ЦРУ.

Використовуючи доступ, який він отримав протягом двох років у Вашингтоні, Черкасов подав звіти своїм босам у російській службі військової розвідки, ГРУ, про те, як високопосадовці в адміністрації президента США Джо Байдена реагували на нарощування російської армії перед війною в Україні , згідно з даними ФБР.

Після того, як він закінчив навчання, він був близький до досягнення більш серйозного проникнення, коли йому запропонували посаду в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Він мав розпочати шестимісячне стажування там минулого року — саме тоді, коли суд розпочав розслідування російських воєгнних злочинів в Україні , — але, за словами західних представників безпеки, голландська влада відмовила йому, діючи на основі інформації, переданої ФБР.

Офіційні особи в Нідерландах посадили його на літак до Бразилії, де він був заарештований після приземлення і зараз відбуває 15-річний термін ув’язнення за фальсифікацію документів, пов’язану з його підробленим ідентифікатором.

Деталі, які з’явилися з того часу, дають надзвичайну видимість сильно замаскованих аспектів російської розвідки, включно з майже нав’язливими зусиллями Кремля проникнути до західних об’єктів за допомогою “нелегалів” — шпигунів, які діють як самотні агенти без помітного зв’язку зі своєю внутрішньою службою, — а не дипломатів з правовим захистом, які приходять від роботи в посольстві.

Справа виявила вразливі місця в системі захисту Заходу, через понад 10 років після того , як ФБР заарештувало 10 російських нелегалів під час операції, яка потрапила в заголовки світових газет і породила популярний телесеріал “Американці”.

Представники США визнають, що особу Черкасова та його приналежність до ГРУ бюро виявило лише після його прибуття до Вашингтона. ФБР відмовилося коментувати цю справу.

Викриття також виявили серйозні прорахунки в російській торгівлі. Влада взламала комп’ютер та інші пристрої Черкасова та знайшла купу доказів, згідно з протоколами суду та співробітниками служби безпеки, включаючи електронні листи його російським менеджерам, деталі про “мертві точки”, де могли залишатися повідомлення, записи про незаконні грошові перекази та повна помилок особиста історія, яку він, здається, склав, намагаючись запам’ятати подробиці свого вигаданого життя.

Його арешт відбувся у квітні 2022 року на початку поточного згортання російських розвідувальних мереж по всій Європі, акції, розпочатої після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яка, за словами офіційних осіб, завдала більшої шкоди шпигунським службам Кремля, ніж будь-яка інша спроба з кінця холодної війни.

За словами західних чиновників, ФБР і ЦРУ зіграли значну закулісну роль у цій хвилі арештів і видворень. Звинувачення, пред’явлені 24 березня, відбулися після багаторічного розслідування, в ході якого агенти ФБР отримали доступ до пристроїв, вилучених владою Бразилії і їм дозволили зустрітися з обвинуваченим шпигуном віч-на-віч у Сан-Паулу.

Ця стаття базується на інтерв’ю з високопосадовцями служби безпеки США, Європи та Бразилії, а також на документах бразильського суду, отриманих The Washington Post, які раніше не були оприлюднені, а також на обвинувальному акті США.

Росія заперечує, що Черкасов є шпигуном, і вимагає його екстрадиції з Бразилії, стверджуючи, що він не студент і не секретний агент, а розшукуваний торговець героїном, який втік з Росії, щоб уникнути в’язниці.

Розповіді Черкасова про своє життя також різко змінилися. Спочатку наполягаючи на тому, що він Феррейра і що нідерландська влада помиляється, він визнав, що є громадянином РФ в надії, що це допоможе йому добитися пом’якшення вироку, сказав Паулу Феррейра, адвокат, який представляв інтереси Черкасова.

Навіть тоді Черкасов займався подальшим обманом, згідно з бразильськими судовими протоколами. Одного разу він зробив слізне зізнання, в якому сказав, що втік з Росії через страх покарання за дрібний злочин. Пізніше він підтримав історію, представлену російським урядом, хоча це нібито означало ще довший термін у російській тюремній системі, сумнозвісній своєю жорстокістю.

Адвокат Черкасова відхилив прохання The Post поговорити з його підзахисним, заявивши, що той “не хоче спілкуватися з жодними журналістами”.

Незрозуміло, чи будуть Сполучені Штати також домагатися екстрадиції Черкасова, але американські офіційні особи сказали, що одним із міркувань, що стоять за обвинуваченням, є те, що це може допомогти запобігти спробі Росії забезпечити повернення свого шпигуна. Черкасову висунули звинувачення в незаконній діяльності іноземного агента, а також у численних махінаціях з банками, банківськими переказами та візами.

Створення персонажа Віктора Феррейри почалося з шарів фальшивих документів, які функціонували як свого роду лялечка.

Заміна свідоцтва про народження, на ім’я Феррейра нібито була видана у 2009 році, за рік до того, як Черкасов в’їхав до Бразилії, згідно з матеріалами бразильського суду. Далі водійське посвідчення з фотографією не Черкасова. Паперовий слід свідчить про те, що шлях Черкасову був заздалегідь розчищений російськими помічниками та агентами, які вже були на місці.

Схоже, що ГРУ використовувало вразливі місця в бразильській системі імміграції та ведення документації, а також покладалося на внутрішню допомогу. Згідно з бразильськими документами та звинуваченням США, нотаріус, який підписав багато шахрайських документів Черкасова, отримував подарунки, зокрема намисто Swarovski. За словами офіційних осіб, роль нотаріуса є одним з напрямків бразильського розслідування шпигунської діяльності Черкасова в країні та діяльності ГРУ .

Закріпившись, Черкасов почав збирати додаткові документи на проживання під ім’ям Феррейра, включаючи ідентифікаційний номер платника податків, нове водійське посвідчення з фотографією, яка фактично збігалася з його зовнішністю, а також бразильський паспорт.

Протягом цих перших років у Бразилії він працював, зокрема, у туристичному агентстві, яким ФБР підозрює, що керував оперативник ГРУ, згідно зі свідченням під присягою. Туристична агенція — ще один відгомін телешоу “Американці” — з того часу закрилася.

“Легенда” Черкасова — шпигунський термін для сфабрикованої передісторії — була заплутаною і трагічною. Він зображував майже діккенсівське виховання, яке включало низку сурогатних опікунів і тривалі виїзди з країни після смерті його матері. Щоб підкріпити цю біографію, ГРУ вибрало Черкасова на роль сина Джурачі Елізи Феррейри, бразильської жінки, яка померла в 1993 році.

Насправді вона померла бездітною, згідно з судовими протоколами, а також даними її племінника Джуліано Аренгарт.

“Наскільки нам відомо, у неї ніколи не було дітей”, — сказав Аренхарт в інтерв’ю The Post.

Одним із найбільш дивних доказів у справі є неоднозначний чотиристорінковий документ, знайдений на комп’ютері Черкасова, написаний португальською мовою та читається як нотатки актора, який намагається ознайомитися з роллю.

“Я – Віктор Мюллер Феррейра”, – починається він, перш ніж розгортати надуману невдалу історію, посипану випадковими подробицями. Він описує свою огиду до запаху риби біля мосту в Ріо-де-Жанейро та плакату-пінапу Памели Андерсон у механічній майстерні, де він нібито працював.

Інші уривки, здається, передбачають підозру щодо його світлого волосся та дивного акценту, репетируючи способи відвернути таку увагу, заявивши про німецьке походження та довгі відрізки країни, під час яких його навички португальської мови занепали.

“Мої однокласники часто жартували про мою зовнішність і мій акцент”, — йдеться про його дні в школах, які він насправді ніколи не відвідував. “Вони називали мене грінго. Тому в мене не було багато друзів”.

Сам по собі незграбний сценарій відображає брак професійного блиску. Той факт, що він все ще носив його з собою на ноутбуці через десять років, згідно зі свідченням ФБР, є разючим порушенням операційної безпеки.

У чомусь погана дисципліна стала ознакою Черкасова. Останніми роками оперативники ГРУ, здається, не докладали зусиль, щоб замести сліди в зухвалих операціях, включаючи злом комп’ютерів Національного комітету Демократичної партії в 2015 році, отруєння російського перебіжчика та колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Англії у 2018 році та спробу вбивства російського опозиціонера Олексія Навального.

Попри помилки, Черкасов надзвичайно швидко просувався до своєї мети проникнути в західні інституції.

Згідно зі свідченням ФБР, отримавши ступінь бакалавра в Дублінському коледжі Трініті, він подав документи на дві аспірантури у Вашингтоні. У документі не вказуються університети, але професори та студенти Джона Гопкінса підтвердили його відвідування.

Радість, яку Черкасов висловив з приводу свого вступу, супроводжувалася таким же піднесенням через кілька тижнів, коли він отримав студентську візу для в’їзду до Сполучених Штатів.

“Хлопче, я зрозумів! Я… зрозумів!” він написав в електронному листі своїм менеджерам, згідно з афідевітом. “Нас тут вітають! Ми перемогли, брате. Тепер ми в лізі великих хлопців”.

Черкасов, якому було 33 роки, коли він починав навчання в університеті Джона Гопкінса, але видавав себе за студента, якому було близько 20, викликав лише найменші підозри серед своїх професорів і однокурсників.

“Я не запідозрив нічого російського в його поведінці чи акценті”, — сказав Євген Фінкель, професор і носій російської мови, у якого Черкасов навчався на двох курсах у школі Джона Гопкінса. У дописі в Twitter після того, як справа стала публічною, Фінкель сказав, що Черкасов був “дуже розумним і компетентним” і представив себе бразильцем з ірландським корінням, тому його “дивний акцент мав сенс”.

Однак один одногрупник описав незручну зустріч. Колишній офіцер ВМС США, який також вільно розмовляв російською, сказав, що одного разу після занять вони ненадовго познайомилися через те, що вони обожнювали мотоцикли.

“Я сказав, що ми повинні їхати разом”, – сказав колишній офіцер, який побажав залишитися анонімним, посилаючись на турботу про свою безпеку. Коли двоє студентів розмовляли, колишній офіцер сказав, що він помітив сліди російської мови в дикції Феррейри і подумав про дивне, що бразильське ім’я має таке російське звучання.

“Я сказав: “Я виріс, розмовляючи російською — чи є у вас російські предки”, — сказав колишній офіцер. Феррейра відсахнувся і відповів: “Ні, я володію німецькою”.

Колишній офіцер сказав, що спочатку висловив ентузіазм щодо спільної їзди на мотоциклах, але Феррейра відмовився від цього плану та тримався на відстані. “У той момент він дійсно відступив від відповідей на запитання”.

Під час останнього року навчання в університеті Джона Хопкінса Феррейра взяв участь у екскурсії до Ізраїлю з одногурпниками, яку він використовував для збору інформації про американських та ізраїльських посадовців, а також про інших студентів, згідно з показаннями під присягою. Потім він поділився списком з російським куратором, з яким таємно познайомився під час поїздки на Філіппіни в січні 2020 року.

Інші таємниці про Феррейру, схоже, отримали мало уваги з боку університету, зокрема те, як хтось із нібито бідного походження — якому не пропонували стипендії — міг дозволити собі плату за навчання та інші витрати, які перевищували 119 000 доларів протягом двох років.

Після арешту в Бразилії Черкасов заявив владі, що прикрив свою дорогу освіту хитрими ставками на біткоїни. У афідевіті ФБР стверджується, що він отримував регулярні готівкові вливання від своїх російських кураторів, а потім гроші він направляв через банківські рахунки в США та Ірландії.

З наближенням випуску у 2020 році Черкасов заполонив поле заявками на стажування та інші посади. Згідно зі свідченням під присягою, серед тих, кому він надсилав заявки, були Організація Об’єднаних Націй, а також “аналітичні центри США, фінансові установи США, ЗМІ США та посада в уряді США”.

Оскільки пандемія коронавірусу призвела до скорочення прийому на роботу, незрозуміло, скільки пропозицій отримав Черкасов, якщо такі були. Він покинув Сполучені Штати у вересні 2020 року, згідно з свідченням під присягою, за кілька місяців до закінчення терміну його студентської візи.

Навіть з Бразилії Черкасов продовжував знаходити способи підключитися до своєї вашингтонської мережі. Наприкінці листопада 2021 року, коли Росія скупчувала сили на кордоні з Україною, Черкасов подав серію звітів своїм кураторам про те, як високопосадовці у Вашингтоні інтерпретують дії РФ.

У заяві цитуються електронні листи, які надіслав Черкасов, в яких описується інформація, отримана від радників аналітичних центрів, деякі з яких імовірно контактували з високопоставленими чиновниками адміністрації Байдена, включаючи держсекретаря США Ентоні Блінкена. В іншому звіті йдеться про те, що міністра оборони Ллойда Остіна попередили “не давати жодного сигналу про військову участь США” своєму колезі в Україні.

“Значить: адміністрація однозначно не в змозі допомогти українцям, якщо почнеться війна”, – написав Черкасов, згідно зі свідченням під присягою. “Адміністрація не хоче цього конфлікту, тому що в них немає жодного значущого способу отримати з нього щось”.

Інформацію приписували одному з колишніх професорів Черкасова, якого в показаннях не вказано. Професор сказав ФБР, що не може пригадати жодної взаємодії з

Черкасовим після закінчення навчання, але він проводив онлайн-дискусії про загрозу російського вторгнення. Бюро дійшло висновку, що Черкасов, ймовірно, “брав участь в одній із таких онлайн-сесій”.

Черкасов, схоже, був упевнений, що Росія не зіткнеться з негативною реакцією Сполучених Штатів на вторгнення в Україну, заявивши в одному з повідомлень, що “немає жодних ознак того, що США збираються надавати будь-яку, крім політичної, підтримку українцям у разі війни”.

Його оптимістичні звіти відслідковували глибоко хибні оцінки російських розвідувальних служб за кілька місяців до вторгнення, а також очікування самого Путіна, що війна закінчиться швидко без втручання Заходу.

Невдовзі після цього Черкасов отримав наступну велику відпустку — пропозицію стажування від Міжнародного кримінального суду. Суд, створений два десятиліття тому для забезпечення дотримання міжнародних законів проти геноциду, військових злочинів та інших звірств, довгий час сприймався Росією як ворожий.

До березня 2022 року, всього через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, Черкасов “пройшов перевірку безпеки ICC і був прийнятий на посаду молодшого аналітика”, згідно з афідевітом.

У Бразилії Черкасов почав наводити лад. Він намагався “зустрітися з кур’єром”, щоб накопичити готівку, щоб підтримувати його на неоплачуваній посаді. Він сховав комп’ютерні накопичувачі та інші пристрої в глухих місцях уздовж туристичної стежки в джунглях поблизу Сан-Паулу, надсилаючи інструкції своїм російським менеджерам, де їх знайти. Він також обговорив стратегії майбутніх зустрічей зі своїми керівниками, запропонувавши зворотні поїздки до Бразилії, які було б легко пояснити ICC.

31 березня, коли він сів на літак до Амстердама, ні Черкасов, ні його співробітники ГРУ, схоже, не підозрювали, що мережа наблизилася до нього. На той час нідерландська розвідка вловила власні сигнали про те, що російське посольство в Гаазі готується до прибуття нового важливого нелегала, за словами західного посадовця служби безпеки.

Тоді влада Нідерландів отримала досьє від ФБР з такою кількістю деталей про особу Черкасова та приналежність до ГРУ, що вони дійшли висновку, що бюро та ЦРУ таємно стежили за Черкасовим протягом місяців, якщо не років, за словами західного посадовця, знайомого з цим питанням.

Голландські посадовці перехопили Черкасова в аеропорту, допитували його протягом кількох годин, перевіряли його пристрої та використовували програмне забезпечення для розпізнавання обличчя, щоб зіставити фотографію в його паспорті з онлайн-зображеннями Черкасова під час його роботи в Калінінграді до ГРУ. Потім голландці змусили його сісти на зворотний рейс до Бразилії.

Його затримали після прибуття до Бразилії, де він заперечував, що був російським оперативником, наполягаючи на тому, що вся справа була плутаниною і що його особистість Феррейра справжня. Проте перед тим, як приземлитися назад у Бразилію, він надіслав схвильовані повідомлення жінці в Росії, з якою він був у романтичних стосунках протягом багатьох років, згідно зі свідченням під присягою, прагнучи залучити її, щоб вона допомогла зв’язатися з одним із його начальників у ГРУ.

Через два місяці після видворення Черкасова влада Нідерландів випустила надзвичайний прес-реліз про його невдалу спробу в’їхати в країну, опублікувавши незграбну біографію, яку він, за їхніми словами, склав приблизно в 2010 році. Голландські чиновники заявили, що рішення оприлюднити це було частиною спроб викрити шпигуна з Росії та звернути увагу урядів союзників на загрозу нелегалів.

Ця новина швидко облетіла ряди однокурсників Черкасова та професорів університету Джона Гопкінса.

Ніхто не був наляканий більше, ніж Фінкель, професор, який написав рекомендаційний лист підтримати заяву Черкасова до ICC. “Раніше у мене були вагомі причини ненавидіти російські спецслужби. Тепер я просто вибухаю”, – написав Фінкель, уродженець України, який засудив російське вторгнення та закликав до розслідування військових злочинів, у гніті написав у Twitter. “Я ніколи не переживу цей факт. Я ненавиджу все про ГРУ, його, цю історію. Я дуже радий, що його викрили”.

У Бразилії Черкасов був упевнений, що 15-річний вирок не залишиться в силі.

“Я ні в якому разі не залишусь тут”, — сказав він у повідомленні 7 червня росіянці, на одруження з якою він просив дозволу своїх керівників ГРУ, згідно з свідченням під присягою. “Їм довелося дати мені великий вирок, щоб зберегти свої обличчя, добре? Ніхто не збирається сидіти тут 15 років за фальшивий паспорт!”

У листі, надісланому наприкінці серпня, він запевнив ту саму жінку, що його справу буде завершено за кілька тижнів і що до Нового року вони будуть гуляти по Зимовому палацу в Санкт-Петербурзі. “Все буде добре”, — сказав він, підписавшись “Військовополонений”.

У показаннях під присягою вказується, що Черкасов використовував додатки для обміну повідомленнями, щоб надсилати фотографії рукописних повідомлень жінці, ймовірно, на пристрої, якими він міг скористатися під час зустрічі з російськими дипломатами під час свого затримання.

Через вісім місяців Черкасов залишається у в’язниці на фоні неоднозначних сигналів щодо його подальшої долі. Нещодавно Верховний суд Бразилії попередньо схвалив запит Росії про екстрадицію. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров планує відвідати Бразилію наприкінці квітня, що підвищує вірогідність того, що Москва знайде спосіб забезпечити його звільнення.

Попри це, Верховний суд Бразилії заявив, що екстрадиція не може відбутися, доки федеральна поліція країни не завершить друге розслідування, яке зосереджено на ймовірній шпигунській діяльності Черкасова.

Справа Черкасова стала джерелом збентеження для бразильських посадвців через сприйнятливість їхньої системи до шахрайства та частоту, з якою її використовували російські спецслужби як стартовий майданчик для нелегалів. Минулого року в Норвегії було заарештовано ще одного ймовірного оперативника ГРУ, який посилався на фальшиву бразильську особу.

Бразильські офіційні особи відхилили запити на записані інтерв’ю, але заявили, що уряд запроваджує нові процедури, включаючи національні перевірки особи, щоб допомогти зменшити таке шахрайство. Довгостроковий план Черкасова полягав у тому, щоб використати свою фальшиву бразильську особу, щоб подати заявку на отримання португальського громадянства, яке дало б йому змогу вільно пересуватися Європою, згідно з офіційними особами та деталями в афідевіті.

Справа Черкасова також підняла складні питання для університету Джона Гопкінса, зокрема, чи слід робити більше для перевірки абітурієнтів, чи слід анулювати ступінь Черкасова та що університет має робити з оплатою за навчання, яку він, імовірно, отримував опосередковано від ГРУ.