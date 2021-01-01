Для мільйонів людей Новий рік — це нагода забути про всі негаразди, приділити час рідним та друзям. Традиційно одні обирають святкування у родинному колі, а інші — влаштовують гучні вечірки. І, звісно, кожен сам обирає, як саме зустрічати Новий рік, та пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

#Букви розповідають, як зустрів 2021 рік колишній нардеп та член наглядової ради державного акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко.

Схоже, Лещенко був не готовий скасувати свої плани на новорічну ніч через карантин. Та й, власне, не скасував. Тому він відвідав новорічну вечірку у компанії своєї дружини — діджейки Анастасії Топольської, яка не лише відпочила, а й встигла попрацювати.

Так, подружжя зустріло 2021 рік в одеському нічному клубі PORT. Лещенко в Instagram активно ділився фото та відео зі свого святкування.

На відео чітко видно, що в клубі зібралося чимало людей. Вони танцювали під діджей-сет Топольської та весело проводили час, але зовсім забули про дистанцію та захисні маски.

А ось і сам Лещенко підіймає келих ігристого. Цікаво, що він навіть забув зняти навушники чи то через неймовірну зайнятість, чи то музика йому не сподобалася й він вирішив увімкнути свою.

Попри недотримання карантинних заходів, фото Лещенка доволі стримані, чого не скажеш про його дружину. Діджейка позує на фото в епатажному образі в компанії подруги та велетенської пляшки горілки, яка прикриває її інтимні місця. Вочевидь, свято вдалося.

Нагадаємо, що екснародний депутат Сергій Лещенко і власник компанії “Укрбуд” Максим Микитась повідомили про погрози на адресу своїх сімей. Сергію Лещенку прийшло повідомлення з погрозами на адресу дружини та доньки.