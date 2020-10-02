Президенту України Володимиру Зеленському та чиновникам його Офісу влаштували не найбільш "теплий" прийом під час їхнього візиту до Чернівців.

Відповідне відео опублікував телеканал “Чернівці”.

Так, у п’ятницю, 2 жовтня, глава держави перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Як повідомляють місцеві видання “Чернівці.Online”, “БукІнфо” і “Молодий буковинець”, сьогодні близько полудня в Чернівцях біля входу в готель на Центральній площі, де ночував Володимир Зеленський, зібралася група городян.

Журналісти відзначають, що президента зустріли привітно не всі.

Судячи з відео, разом із президентом знаходилися очільник його Офісу Андрій Єрмак, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко, а також голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук.

Коли Зеленський вийшов з готелю і попрямував до автомобіля, до нього підійшла жінка і розповіла про те, що її дітям потрібне житло. Президент поцікавився, чи зверталася вона до місцевої влади, на що жінка відповіла, що все марно.

Хтось із осіб, які супроводжували главу держави, попросив у жінки копії документів, а Зеленський попрямував до автомобіля.

У цей час услід йому та іншим супроводжуючим особам почала кричати жінка похилого віку. “Ви брехуни, душогуби, страшні душогуби! Брехуни! У мене чоловік хворів на COVID-19. Жодна падаль не повернула кошти, все за свій рахунок, 30 тисяч гривень пішло на лікування! Щоб ви здохли! Брехуни, здохніть!” – обурено кричала жінка.

У цей час Зеленський, чиновники, котрі його супроводжували, і охоронці сіли в автомобілі і поїхали.

Згодом жінка показала журналістам виписку з медкартки, що її чоловік дійсно хворів на коронавірус у вересні.