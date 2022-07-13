Радник голови ОП, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов розкритикував американську конгресвумен Вікторію Спартц, використовуючи стосовно неї такі формулювання, як "неетичне політичне чудовисько" та "брехлива цинічна політична тварина".

Відповідний допис Милованов розмістив у Facebook.

Нагадаємо, Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, виступила з різкою критикою стосовно очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, вона звинуватила Єрмака у роботі на користь Кремля, нагадала про бекґраунд зама Єрмака Олега Татарова, про те, що через останнього гальмується призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Конгресвумен також нагадала про витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення “Групи Вагнера”, що призвело до її провалу та ймовірну роль у цьому голови ОП.

Згодом конгресвумен заявила, що у відповідь на критику з її боку Єрмак зі своїми поплічниками розпочав медіакампанію проти неї.

Своєю чергою, 12 липня стосовно цього виступив радник Єрмака Тимофій Милованов. Він звинуватив Спартц у використанні української теми задля просування своїх політичних інтересів, при тому назвавши конгресвумен “неетичним політичним чудовиськом”.

“Вікторія Спартц – неетичне політичне чудовисько, яке використвує Україну заради своїх політичних цілей. При цьому шкодить Україні, просуваючи російські ідеї про корупцію, невідомо куди зникаючу зброю, відсутність нагляду над допомогою Україні”, – заявив Милованов (авторський правопис збережений – ред.).

Він додав, що цю тему Спартц експлуатує, оскільки восени Вікторії потрібно переобратися в Конгрес США, для чого їй “потрібно виграти праймеріс всередині партії та буду в національному порядку денному”. Для цього вона, на переконання радника Єрмака, використовує антибайденовські наративи.

Милованов зауважив, що найбільше його обурила теза Вікторії Спартц про те, що вона не розуміє, куди дівається американська зброя після доставки в Україну, не виключивши, що її подальший маршрут може проходити до РФ чи Сирії.

“Вікторія – брехлива цинічна політична тварина, яка використає Україну заради хайпу і переобрання”, – констатував Тимофій Милованов.

Милованова підтримали вподобайкою декілька його колег із Київської школи економіки (де він є президентом) і колеги з Укроборонпрому (де він – голова Наглядової ради). Згодні з такими словами й низка інших посадовців, зокрема голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, членкиня фракції “Слуга народу” Галина Третьякова, заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко тощо.

Разом з тим, коментатори не цілком згодні з Тимофієм Миловановим. Вже у коментарях Милованов у відповідь на неприпустимість такої риторики для посадовця, зауважив, що деякі коментатори, як і сама Спартц, не потребують фактів.

Колега із Київської школи економіки Світлана Денисенко заступилася за Милованова, зауваживши, що у словах “політична тварина” немає нічого образливого, адже в англійській мові є термін “politicаl animal” (який радник Єрмака, очевидно, переклав дослівно).

Тимофій Милованов також наголосив, що “там просто хвороба в голові” у контексті матеріалів конгресвумен, і наголосив, що в концерні “Укроборонпром” немає корупції.

Разом з тим, радник Єрмака наголосив, що ті, хто вірять Спартц – “корисні ідіоти” і мають проблеми з критичним мисленням.

Однак, Милованов згоден, що відсутність голови САП, призначення якого уже 1,5 року як затягується, шкодить нашій державі.