Модний дім Balenciaga видалив свій аккаунт у Twitter, ставши першим великим модним брендом, який залишив соціальну мережу після того, як її власником став американський винахідник та мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомляє Business of Fashion.

Паризький бренд відмовився називати причини виходу з соцмережі, однак підтвердив, що видалив свій акаунт. Акаунт Balenciaga мав 950 000 підписників.

Balenciaga став не першою великою компанією, яка покинула Twitter. Раніше рекламні компанії у соцмережі припинили такі корпорації як General Motors і Dyson. Окрім цього, деякі знаменитості, серед яких Джіджі Хадід, теж покинули Twitter після того, як власником соцмережі став Ілон Маск.

Деякі компанії та користувачі висловили занепокоєння, що плани Маска щодо масових звільнень і зосередженості на просуванні свободи слова призведуть до слабкої модерації вмісту на сайті, що може ускладнити для рекламодавців уникнення комунікації з ненавистю та дезінформацією.

Вересневий інцидент, під час якого у соцмережі з’явилась реклама з посиланням на сайти з дитячою порнографією, підкреслив потенційні ризики стратегії Маска, так само як і низка фальшивих облікових записів, які видавали себе за бренди минулого тижня, яким було дозволено купувати “синю галочку” верифікації на сайті.

Хоча важливість Twitter для індустрії моди останніми роками зменшилася, платформа стала значним джерелом онлайн-ажіотажу для Balenciaga. Креативний директор бренду вів дискусії про дизайни, зокрема щодо спортивного одягу великих розмірів, скульптурну моду та суперечливі предмети, такі як шкіряне сміття за 1790 доларів, сумки та крокси за 950 доларів.