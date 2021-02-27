Про це повідомляє видання Business of fashion.

Financiere Agache, що належить компанії глави LVMH Бернара Арно Groupe Arnault, також бере участь в угоді.

При цьому зазначається, що нинішні власники бренду, брати Крістіан і Алекс Біркеншток, збережуть частку в компанії. Деталей угоди сторони не розкрили.

Мажоритарний пакет акцій компанії Birkenstock оцінили у 4 млрд євро.

Нове партнерство дозволить компанії зміцнити свої ринкові позиції в Європі та США, а також розширити вплив на світових ринках, зокрема у Китаї та Індії. Планується розширити німецьке виробництво, логістику та операції з продажу, інвестуючи в розширення електронної комерції.

Birkenstock показав високі фінансові показники за підсумками 2020 року. Пандемія практично не вплинула на справи бренду. Дохід бренду зріс на 11% минулого року і досяг 722 мільйонів євро (870 мільйонів доларів).

Нагадаємо, Birkenstock – це німецький бренд, який займається виробництвом ортопедичного взуття. Зокрема, компанія виготовляє сандалі, вартість яких іноді перевищує кілька тисяч доларів.

Бренд унікальний тим, що використовує для виробництва взуття лише екологічні та натуральні матеріали. У 1964 році взуття Birkenstock було визнане найбільш здоровим у світі.