Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У рамках попередньої співпраці музиканта і бренду в жовтні минулого року були випущені сабо насиченого жовтого забарвлення (в основу лягла модель Classic Clog). Ця співпраця сприяла рекордним продажам взуття Crocs.

У рамках нової колаборації класичні сабо виконані в лавандовому кольорі, на ремінці нанесений логотип бренду.

Сабо можна буде кастомізувати (персоналізувати) за допомогою накладних “джиббітсів” (елементів, які можна кріпити до “кроксів”, – ред.).

“Джиббітсами” стали Теодор та інші мультяшні персонажі власного бренду співака Drew House, інформує видання HYPEBEAST.

Крім того, в колекцію входять білі шкарпетки від того ж бренду Drew House.

“Крокси зі шкарпетками – безумовно хід. Вони зручні, модні, і, що найголовніше, весело привносити свій власний стиль у те, як ви їх носите. Це був справжній вибух – втілити в життя колаборацію з Crocs”, – зазначив Бібер.

Комплект сабо і шкарпеток буде доступний за ціною 69,99 доларів на веб-сайті Drew House в США і Китаї з понеділка, 15 березня.

Днем пізніше, 16 березня, вони з’являться в інтернет-магазинах Crocs у США, Європі та Азії.

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Як зазначає CNN, 2020 рік став рекордним для Crocs: можливо тому, що під час глобальної пандемії комфорт превалював над естетикою. Компанія повідомила про продажі в 1,4 млрд доларів за рік (що на 12% більше, ніж у 2019 році).

Джастін Бібер – не єдина знаменитість, з ким співпрацювала компанія. Серед інших відомих людей – американський реп-виконавець Post Malone, індійська актриса і фотомодель Пріянка Чопра та інші.

ДОВІДКА. Crocs, Inc. – американська компанія, що базується в Колорадо і займається дистрибуцією та виготовленням взуття.

Crocs був заснований Ліндоном Хансоном і Джорджем Бедекером-молодшим для виробництва сабо. Перша модель, випущена Crocs, The Beach, була представлена в 2002 році (була розпродана партія з 200 пар). Відтоді продано десятки мільйонів пар сабо.