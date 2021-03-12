Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У рамках попередньої співпраці музиканта і бренду в жовтні минулого року були випущені сабо насиченого жовтого забарвлення (в основу лягла модель Classic Clog). Ця співпраця сприяла рекордним продажам взуття Crocs.
У рамках нової колаборації класичні сабо виконані в лавандовому кольорі, на ремінці нанесений логотип бренду.
Сабо можна буде кастомізувати (персоналізувати) за допомогою накладних “джиббітсів” (елементів, які можна кріпити до “кроксів”, – ред.).
“Джиббітсами” стали Теодор та інші мультяшні персонажі власного бренду співака Drew House, інформує видання HYPEBEAST.
Крім того, в колекцію входять білі шкарпетки від того ж бренду Drew House.
“Крокси зі шкарпетками – безумовно хід. Вони зручні, модні, і, що найголовніше, весело привносити свій власний стиль у те, як ви їх носите. Це був справжній вибух – втілити в життя колаборацію з Crocs”, – зазначив Бібер.
Комплект сабо і шкарпеток буде доступний за ціною 69,99 доларів на веб-сайті Drew House в США і Китаї з понеділка, 15 березня.
Днем пізніше, 16 березня, вони з’являться в інтернет-магазинах Crocs у США, Європі та Азії.
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Як зазначає CNN, 2020 рік став рекордним для Crocs: можливо тому, що під час глобальної пандемії комфорт превалював над естетикою. Компанія повідомила про продажі в 1,4 млрд доларів за рік (що на 12% більше, ніж у 2019 році).
Джастін Бібер – не єдина знаменитість, з ким співпрацювала компанія. Серед інших відомих людей – американський реп-виконавець Post Malone, індійська актриса і фотомодель Пріянка Чопра та інші.
ДОВІДКА. Crocs, Inc. – американська компанія, що базується в Колорадо і займається дистрибуцією та виготовленням взуття.
Crocs був заснований Ліндоном Хансоном і Джорджем Бедекером-молодшим для виробництва сабо. Перша модель, випущена Crocs, The Beach, була представлена в 2002 році (була розпродана партія з 200 пар). Відтоді продано десятки мільйонів пар сабо.
- У грудні минулого року британський хор, що складається з медсестер, лікарів та інших медичних працівників з центрів Льюішема і Грінвіча спільно з канадською попзіркою Джастіном Бібером виконав спеціальну версію його пісні “Holy”.
- У лютому цього року стало відомо, що американська модель і дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер запускає свій б’юті-бренд.