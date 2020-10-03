Британський модний бренд Fred Perry зняв з продажу в США і Канаді чорно-жовті поло, які стали популярні серед членів ультраправого угрупування Proud Boys.

Про це повідомляють видання The Guardian і американський телеканал CNN.

Продажі припинилися з вересня 2019 року, проте бренд зробив офіційну заяву з цього приводу лише зараз.

Вона стала відповіддю на акцію протесту, організовану Proud Boys у Портленді та Орегоні на минулих вихідних. Учасники цієї акції висловлювали підтримку президенту США Дональду Трампу, а також проявили агресію проти учасників руху Black Lives Matter.

У заяві Fred Perry відзначається, що компанії “вкрай неприємно” спостерігати, як люди почали асоціювати впізнаване поло з логотипом у вигляді лаврового вінка з неофашистським угрупованням Proud Boys. У Fred Perry мають намір боротися з цим всіма можливими методами.

“Якщо ви бачите будь-які матеріали або продукти Proud Boys із зображенням нашого лаврового вінка або будь-якої символіки чорного і / або жовтого кольору, будьте впевнені: вони не мають до нас жодного стосунку. Ми працюємо з юристами над переслідуванням будь-якого незаконного використання нашого бренду”, – наголошується в заяві.

У ній також зазначається, що Fred Perry “не підтримує і жодним чином не пов’язаний із Proud Boys”.

Представники бренду уточнили, що не поновлять продажі в США і Канаді “поки не переконаються, що поло більше не асоціюють із Proud Boys”.

“Футболки Fred Perry – це зразок британської субкультурної форми. Їх використовують різні групи людей, які поділяють спільні цінності. Ми пишаємося своїм походженням і тим, що лавровий вінок бренду уособлює вже понад 65 років: інклюзивність, різноманітність і незалежність”, – сказано в заяві .

Варто відзначити, що Proud Boys – американське ультраправе неофашистське угруповання, учасниками якого стають лише чоловіки. Вони є прихильниками теорії переваги білої раси, а також відомі своєю антимусульманською та жінконенависницькою риторикою.

Угруповання було створено у 2016 році співзасновником журналу Vice Гевіном Макіннесом, який згодом вийшов з нього. У 2018 році ФБР класифікувало угруповання як екстремістське.

Компанія Fred Perry була заснована англійським тенісистом Фредом Перрі в 1952 році. Відтоді бренд став популярним серед представників різних британських субкультур, зокрема скінхедів.

Fred Perry спеціалізується на виробництві одягу, взуття та аксесуарів у повсякденному стилі. Одними з найбільш відомих стали футболки-поло з логотипом лаврового вінка.

Представники бренду раніше неодноразово висловлювалися проти його використання ультраправими угрупуваннями.

“Фред Перрі народився в сім’ї соціаліста, члена парламенту з робітничого класу і став чемпіоном світу з тенісу в той час, коли теніс був спортом для еліти. Він заснував бренд разом із бізнесменом єврейського походження зі Східної Європи. Бренд прийняли в модному русі, і він асоціювався з різноманітною групою субкультур – від реггі до панку і брит-попу. Соромно, що навіть доводиться відповідати на такі запитання. Ні, ми не підтримуємо ідеологію і групу, про яку йде мова (Proud Boys, – ред.). Це суперечить не лише нашим переконанням, а й людей, з якими ми працюємо”, – розповідав у коментарі виданню GQ голова ради директорів Джон Флінн у 2017 році.