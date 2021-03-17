Італійський бренд Gucci спільно з технологічною компанією Wanna представив цифрові кросівки, які можна придбати за 11,99 доларів у застосунку.

Про це повідомляє видання BoF Professional.

Кросівки, розроблені креативним директором Алессандро Мікеле, також є першим оригінальним цифровим продуктом білоруської компанії Wanna, яка спеціалізується на використанні доповненої реальності (AR) для створення 3D-моделей цифрової примірки кросівок і годинників.

Досі технологія застосунку використовувалася Reebok, Farfetch, Puma і Snapchat, щоб перевірити, як споживачі взаємодіють з віртуальними примірки.

Вартість кросівок у застосунку Wanna – $ 8,99 (близько ≈ 250 грн). Якщо купувати їх через застосунок Gucci, вони будуть коштувати $ 11,99 (≈ 332 грн).

Раніше бренд працював з Wanna над оцифруванням свого каталогу кросівок для примірок з використанням доповненої реальності, а також інтегрував ці можливості в власний застосунок Gucci.

Співзасновник і генеральний директор Wanna Сергій Архангельський впевнений в ринку цифрової моди, і компанія прагне вийти за рамки взуття і годинників і перейти до одягу. Він також прогнозує, що такі технології доповненої реальності, як Wanna, будуть і надалі інтегровані в онлайн-магазини брендів і роздрібних продавців.

“Через п’ять або, можливо, 10 років відносно велика частина доходів модних брендів буде надходити від цифрових продуктів. Наша мета як компанії – фактично замінити фотографії продуктів і замінити їх чимось більш привабливим і близьким до покупок в офлайн-магазинах”, – сказав він.

Gucci швидко розширив свою присутність у світі віртуального одягу, співпрацюючи з ігровою платформою Roblox, модною грою Drest, тривимірним застосунком для соціальних мереж Zepeto, Sims 4 і Pokemon для створення продуктів і фірмових аватарів.

Попри те, що кросівки та куплені через застосунок Gucci, їх можна “носити” в інших віртуальних вимірах – у Roblox і в чаті віртуальної реальності.