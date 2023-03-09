Бренд In White переказав 300 тисяч гривень на генератори для лікарень – United24

Бренд In White, який виробляє одяг для медичних працівників, переказав 300 000 гривень на генератори для лікарень.

Про це пише пресслужба United24.

Як повідомляється, In White спрямував на генератори весь прибуток від продажу благодійної колекції з роботами Соні Морозюк.

Крім того, компанія відкрила новий збір. Ціль — 200 000 грн, щоб придбати апарати вакуумної терапії ран. Це портативне обладнання, що сприяє швидкому загоєнню ран.

Нагадаємо, що перша українська колекція зображень “котів ЗСУ” у форматі NFT зібрала $250 000 на морський дрон. 22 лютого проєкт UACatsDivision за підтримки криптомедіа Incrypted випустив для UNITED24 колекцію з 10 000 NFT-котів. Менш ніж за два тижні розпродали чверть колекції – 2500 NFT-котів.

Варто зазначити, що фандрейзингова платформа United24 разом з ДП “АРТЕМСІЛЬ” випустили партію йодованої солі в спеціальному упакованні. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у благодійному зборі monobank, Олега Гороховського та волонтера Ігоря Лаченкова.

Також додамо, що протягом перших 3 годин з моменту запуску збору, відкритого United24, на ЕскаДрон The Flyin’ Fellas українці задонатили $4814. Це означає, що NAFO-підрозділ флотилії дронів ГУР отримає 7 “новобранців”.