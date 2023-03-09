Бренд In White переказав 300 тисяч гривень на генератори для лікарень – United24

Про це пише пресслужба United24.
Як повідомляється, In White спрямував на генератори весь прибуток від продажу благодійної колекції з роботами Соні Морозюк.
Крім того, компанія відкрила новий збір. Ціль — 200 000 грн, щоб придбати апарати вакуумної терапії ран. Це портативне обладнання, що сприяє швидкому загоєнню ран.
Нагадаємо, що перша українська колекція зображень “котів ЗСУ” у форматі NFT зібрала $250 000 на морський дрон. 22 лютого проєкт UACatsDivision за підтримки криптомедіа Incrypted випустив для UNITED24 колекцію з 10 000 NFT-котів. Менш ніж за два тижні розпродали чверть колекції – 2500 NFT-котів.
Варто зазначити, що фандрейзингова платформа United24 разом з ДП “АРТЕМСІЛЬ” випустили партію йодованої солі в спеціальному упакованні. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у благодійному зборі monobank, Олега Гороховського та волонтера Ігоря Лаченкова.
Також додамо, що протягом перших 3 годин з моменту запуску збору, відкритого United24, на ЕскаДрон The Flyin’ Fellas українці задонатили $4814. Це означає, що NAFO-підрозділ флотилії дронів ГУР отримає 7 “новобранців”.
- За підсумками благодійного збору “Лютий донат”, котрий запустив Національний банк за підтримки “Приватбанку” та платформи United24, українці зібрали на дрони-розвідники “Чаклун” 11,8 млн грн.
- Майже 5,5 млн гривень (понад €135 000) зібрали громадяни Естонії на навчання українських військових тактичній медицині. Більше 8 тисяч внесків отримала неприбуткова організація PULSE, яка займається розвитком тактичної медицини в Україні.