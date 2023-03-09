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Бренд In White переказав 300 тисяч гривень на генератори для лікарень – United24

Бренд In White, який виробляє одяг для медичних працівників, переказав 300 000 гривень на генератори для лікарень.

Четвер, 9 березня 2023, 17:01
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Про це пише пресслужба United24.

Як повідомляється, In White спрямував на генератори весь прибуток від продажу благодійної колекції з роботами Соні Морозюк.

Крім того, компанія відкрила новий збір. Ціль — 200 000 грн, щоб придбати апарати вакуумної терапії ран. Це портативне обладнання, що сприяє швидкому загоєнню ран.

Нагадаємо, що перша українська колекція зображень “котів ЗСУ” у форматі NFT зібрала $250 000 на морський дрон. 22 лютого проєкт UACatsDivision за підтримки криптомедіа Incrypted випустив для UNITED24 колекцію з 10 000 NFT-котів. Менш ніж за два тижні розпродали чверть колекції – 2500 NFT-котів.

Варто зазначити, що фандрейзингова платформа United24 разом з ДП “АРТЕМСІЛЬ” випустили партію йодованої солі в спеціальному упакованні. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у благодійному зборі monobank, Олега Гороховського та волонтера Ігоря Лаченкова.

Також додамо, що протягом перших 3 годин з моменту запуску збору, відкритого United24, на ЕскаДрон The Flyin’ Fellas українці задонатили $4814. Це означає, що NAFO-підрозділ флотилії дронів ГУР отримає 7 “новобранців”.

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