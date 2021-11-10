9 листопада відбувся запуск Skims x Fendi – протягом першої хвилини на сайті було зроблено замовлень на суму, яка перевищує 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє модне видання TMZ.

Минула менше як доба з початку запуску Skims x Fendi – і наразі більшість товарів на сайті вже відсутня.

Запуск спільної роботи Fendi вже на шляху до того, щоб стати найуспішнішим за трирічну історію Skims.

Найдоступніший товар, бюстгальтер за 100 доларів, представлений в усіх кольорах, наразі вже розпроданий. Ще можна придбати деякі класичні вироби для корекції одягу в нових кольорах обмеженої серії з логотипом Skims x Fendi, як-от скульптурний бюстгальтер (100 доларів) і скульптурні шорти (100 доларів).

На сайті є також одяг прет-а-порте з укороченими пуховими куртками (2950 доларів), кардиганами (1850 доларів), бікіні (395 доларів) тощо.

Найдорожчим товаром на сайті шкіряна сукня, що повністю повторює контури тіла. Її вартість – 4200 доларів, усі кольори та розміри вже розпродані.