Менше 0.2% усіх бюджетних видатків у 2021 році планують спрямувати на фінансування закладів загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, серед яких і Київське державне хореографічне училище (КДХУ) – головна балетна школа в Україні.

При цьому понад 80% витрат складуть заробітні плати та поточні комунальні платежі, і лише менше 20% можуть бути розподілені серед усіх закладів освіти для проведення ремонтів. (https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938, Додаток 3)

Саме тому меценати, перед усім бренд Kolorit – популярний виробник лаків та фарб, відгукнулись на заклик про допомогу від нового в.о. директора балетної школи, прими-балерини Національної опери України та телевізійної зірки Катерини Кухар.

На балансі Київського державного хореографічного училища знаходяться 10 тисяч квадратних метрів приміщень, які потребують оновлення, адже впродовж 20 років в училищі проводилися лише мінімальні ремонтні роботи.

Розбиті шибки та двері, стіни, з яких осипається фарба, іржаві душові та санвузли, пліснява на стінах, поламані меблі та суцільна розруха – це реалії, з якими щодня стикаються вихованці навчального закладу.

Бренд Kolorit став головним постачальником лакофарбових матеріалів, необхідних для відновлення унікального навчального закладу.

“Культурна сфера у нашій країні, на жаль, потребує постійної підтримки. Ми не з тих, хто залишається осторонь та чекає, доки стан речей у державі зміниться. Для бізнесу це справа честі підтримувати мистецтво і, тим більше, місце, де воно народжується. Саме таким місцем народження й розвитку талантів та майбутніх зірок є Київське державне хореографічне училище. Ми повинні зробити все, щоб талановиті люди лишалися жити, вчитися, працювати у своїй рідній країні, здобували визнання та ставали відомими на весь світ саме в Україні, а не в імміграції, прославляючи якусь іншу країну. Тому ми горді бути партнерами училища зараз і на далі”, – поділився директор компанії Kolorit Ігор Женевський.

За три місяці роботи на посаді в.о. директора хореографічного училища зірка українського та світового балету Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар привернула увагу суспільства до жахливого стану школи.

“Ми шукаємо можливість допомогти дітям, вже вдалося почати ремонт в навчальному корпусі, а саме в роздягальнях, душових кімнатах та туалетах. Однак те, що ми зробили за декілька місяців – крапля у морі. Роботи ще дуже багато. Капітального та повного ремонту потребує спальний корпус училища. Реставрація необхідна навчальним класам, коридорам, актова зала, їдальня та балетним залам училища: стіни, стеля, дзеркала, вікна треба замінити та оновити. Відремонтована школа сприятиме фізичному та психічному здоров’ю дітей. Вони мають зростати із почуттям прекрасного, адже це найкращий спосіб духовного розвитку людини. Наше завдання – розвинути у учнів почуття гармонії й краси, як садять паросток, щоб він зріс”, – зазначила Катерина Кухар.

Також варто зазначити, директор компанії “Фарби Колорит” Ігор Женевський звернувся до всіх будівельників із закликом приєднатись до допомоги у відновленні даного навчального закладу.

“Для швидшого досягнення мети – повного оновлення навчального закладу та вдосконалення матеріально-технічної бази – потрібні трудові ресурси, а саме ремонтні компанії чи бригади майстрів, що можуть виконувати роботи з використанням матеріалів ТМ Kolorit. Компанія також закликає волонтерів, свідомих підприємців та усіх небайдужих до мистецтва людей зробити свій внесок у розвиток Київського балетного училища”, – пояснив Ігор Женевський.

Вітчизняна балетна школа відома в усьому світі, а українські танцівники, такі як Леонід Сарафанов, Олександр Стоянов, Денис Матвієнко, які закінчили саме КДХУ та на даний момент є зірками балету зі світовим ім’ям й виступають у найбільш відомих театрах та операх Європи, Америки і, звісно, України. Для багатьох поціновувачів цього виду мистецтва у світі, саме захоплення талантом українських танцівників є початком інтересу до України. Враховуючи популярність балету серед вищих прошарків суспільства, підтримка національної балетної школи також є вагомим фактором потенційного залучення інвестицій в економіку України, що реалізується завдяки збільшенню рівня цікавості до країни серед інвесторів, а також формування позитивного іміджу нашої держави у світі.