Про це інформує пресслужба United24.

Як повідомляється, кошти були зібрані за допомогою колекції одягу “Армія дронів”. Цей БпЛА дозволить українським військовим нищити техніку окупантів, склади з боєприпасами, артилерійські установи та РЗСВ.

Нагадаємо, що в Україні сформували перші три ударні роти БпЛА у складі Збройних сил України, які вже готові брати участь у боротьбі з російськими загарбниками. Безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

Варто зазначити, що у січні цього року Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами й службами для повноцінної реалізації проєкту.

Також додамо, що через фандрайзингову платформу United24 було зібрано понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.