Сучасна мода – це живий потік ідей і концепцій, які можуть бути засновані як на досвіді і трендах минулого століття, так і представляти абсолютно самостійні явища. Але був час, ще до появи швидких способів комунікації, коли швидкістю і зростанням управляли авторитетні лідери думок.

Нехай зараз деякі видання досі мають вагу в експертній оцінці, однак індустрія стала прислухатися до простих покупців, і враховує їхні інтереси та побажання з куди більшим ентузіазмом. Крім того, апетити великих брендів стали більш помірними після кризи, а цінники впали до прийнятних значень після утворення нового класу товарів – affordable luxury. Тепер навіть люди з невеликим рівнем достатку можуть дозволити собі якісний гардероб. Однак в Україні досі спостерігається певна обмеженість вибору.

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