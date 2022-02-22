Опублікували розмови підконтрольних Росії бойовиків так званих "ЛДНР", що активізували ескалацію в лютому. На записах розмовляють терористи з незаконних угруповань та мешканці тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

Бойовики між собою обговорюють, що займаються провокаціями та обстрілами мирного населення власноруч. Вони визнають накопичення російських військ, зокрема із залученням чеченців “полку Кадирова”.

Бойовики зізнаються, що дивуються тому, що Збройні Сили України не ведуться на їхні провокаційні обстріли. Днями Кремль звинуватив Україну в тому, що наші війська здійснили обстріл прикордонного пункту РФ у Ростовській області. На записах терористи розповіли, що самі ж влучили “в будку в Росії”.

Вже другу добу місто Щастя залишається без води, світла та електропостачання через обстріли. Після того як українська сторона відновила роботу Луганської ТЕС — буквально за годину “прилетів” снаряд, який спровокував загоряння трансформатора. Незаконні угруповання підтверджують, що за це відповідальні їхні дії та снаряди.

Зазначимо, що на записах присутня ненормативна лексика

Розмови вдалося отримати під час контррозвідувальної роботи СБУ. Її ведуть для відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

“Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України”, — наголосила СБУ.

Заходи з викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.