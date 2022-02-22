Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).
Бойовики між собою обговорюють, що займаються провокаціями та обстрілами мирного населення власноруч. Вони визнають накопичення російських військ, зокрема із залученням чеченців “полку Кадирова”.
Бойовики зізнаються, що дивуються тому, що Збройні Сили України не ведуться на їхні провокаційні обстріли. Днями Кремль звинуватив Україну в тому, що наші війська здійснили обстріл прикордонного пункту РФ у Ростовській області. На записах терористи розповіли, що самі ж влучили “в будку в Росії”.
Вже другу добу місто Щастя залишається без води, світла та електропостачання через обстріли. Після того як українська сторона відновила роботу Луганської ТЕС — буквально за годину “прилетів” снаряд, який спровокував загоряння трансформатора. Незаконні угруповання підтверджують, що за це відповідальні їхні дії та снаряди.
Зазначимо, що на записах присутня ненормативна лексика
Розмови вдалося отримати під час контррозвідувальної роботи СБУ. Її ведуть для відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
“Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України”, — наголосила СБУ.
Заходи з викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.
- Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради Україну було ухвалено постанову № 7088, яка засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
- 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Також Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Після цього Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти президента Російської Федерації Володимира Путіна через його заклики стосовно посягання на територіальну цілісність України.