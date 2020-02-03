Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вихід Великобританії з Еврпоейского Союзу не принесе ніяких змін для України.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Уточнюється, що міністр зустрічався з послом Європейського Союзу.

“Зустрівся з послом ЄС Матті Маасікасом, щоб обговорити Brexit. Отримав дипломатичну ноту ЄС. Ніяких геополітичних змін для України. ЄС і Україна продовжать розробку широкого спільного порядку денного з Лондоном. Ми також торкнулися прогресу в “мінському процесі“, – пише Пристайко.

Нагадаємо, що 31 січня о 23:00 Великобританія офіційно залишила Європейський союз. Через понад три роки після референдуму Brexit відбувся.